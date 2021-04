Mujer no regresó VHS hace 20 años y ahora la busca la policía

Antes de que pudiéramos rentar series o películas presionando botones desde la comodidad de nuestras salas, existían locales llamados “videoclubes”, donde la gente alquilaba por un par de días las extintas cintas en formato VHS.

Seguramente a más de uno le pasó que olvidó devolver alguna de las películas y al regresarla, tuvo que pagar una pequeña multa, pero lo que le pasó a Caron McBride, quien vive en Texas, Estados Unidos, es un problema mayor.

Todo comenzó en 1999, cuando aparentemente rentó una cinta de la serie ‘Sabrina, la Bruja Adolescente’, en un videoclub de Norman, Oklahoma.

Caron compartió a medios locales que ahora enfrenta problemas legales, aunque añadió que nunca devolvió la cinta porque para empezar no sabía sobre esta renta, además de que el local ya no existe.

McBride se dio cuenta de esta situación cuando quiso actualizar su licencia de conducir por una de su nuevo estado de residencia, Texas.

Las autoridades le notificaron a Caron que no podían hacer su trámite porque tenía problemas por un delito grave en su antiguo estado, Oklahoma, donde tenía cargos por robo y una orden judicial en su contra, todo presentado en el año 2000.

“Les envié un correo electrónico y me contestaron que tenía un problema en Oklahoma y que los llamara. Cuando la policía me lo dijo, sólo reía, así que le pregunté si era broma, pero no, todo era real”, declaró la mujer.

“Me dijeron lo de la cinta VHS y tuve que hacer que me lo repitiera porque pensé: ‘esto es una locura, esta chica me está tomando el pelo’”, añadió.

Te puede interesar: Alumno apuesta su calificación... ¡en partida de Call of Duty!

Y nunca vio la serie...

Caron compartió que lo peor de todo es que ella nunca ha visto ‘Sabrina’ en toda su vida, por lo que atribuye a que todo se origina a una renta hecha por su ex pareja.

“Viví con un chico, eso fue hace más de 20 años. Tenía dos hijas de 8, 10 u 11 años, y supongo que él debió haber alquilado la película con mi tarjeta y no la devolvió. Nunca he visto ese programa en mi vida, pero mientras tanto, soy una delincuente buscada por un VHS”, añadió la mujer.

Por lo pronto, el abogado responsable del caso trata de eliminar la acusación basándose en que la parte demandante ya ni siquiera existe.

Te puede interesar: Niña llega a la escuela ¡en el DeLorean de Volver al Futuro!