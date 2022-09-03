Conflicto energético entre Rusia y Occidente aumenta por cierre a gasoducto

El conflicto energético entre Rusia y Occidente aumento después de que Rusia anunciara el cierre de su principal gasoducto a Alemania, mientras que los países del Grupo de los 7 (G7) informaran que planean limitar los precio de las exportaciones de petróleo ruso.

El enfrentamiento en torno a las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, es una de las consecuencias del conflicto con Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin, que duró seis meses y subraya la profunda brecha que se ha provocado entre Rusia y los países Occidentales.

As UN inspectors sought to avert a nuclear disaster on Ukraine's frontline, the West and Russia wounded each other's economies, with Moscow keeping its main gas pipeline to Germany shut while threatened with price caps on oil exports https://t.co/irLhRW7HXN pic.twitter.com/JPzw19oSyq — Reuters (@Reuters) September 3, 2022

Rusia descarta reabrir gasoducto hacia Europa

El viernes, se anunció que no se reanudarían los envíos a través del gasoducto Nord Stream 1, como se esperaba, mientras Gazprom culpó a un fallo técnico.

Sin embargo, Gazprom informó el sábado que Siemens Energy estaba dispuesta a ayudar a reparar los equipos averiados, pero que no había algún lugar disponible para poder realizar el trabajo.

Por su parte, la empresa Siemens mencionó que no habían recibido el encargo de realizar los trabajos de mantenimiento del gasoducto, pero que está disponible.

El Nord Stream 1, que discurre bajo el Mar Báltico para abastecer a Alemania y otros países, debía reanudar su funcionamiento tras una parada de tres días por mantenimiento el sábado a las 01:00 GMT.

Rusia ha culpado a las sanciones impuestas por Occidente tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual inició el 24 de febrero de obstaculizar las operaciones rutinarias y el mantenimiento del Nord Stream 1. Bruselas y Washington acusan a Rusia de utilizar el gas como arma económica.

El retraso indefinido en la reanudación de las entregas de gas agravará los problemas de Europa para asegurarse el combustible para el invierno, con un coste de vida que ya se ha disparado, liderado por los precios de la energía.

Russia's Gazprom says Siemens Energy ready to fix Nord Stream fault https://t.co/Li5FWCHRgJ pic.twitter.com/3SZc1byx7G — Reuters (@Reuters) September 3, 2022

Rusia culpa a Ucrania por bombardeos a planta nuclear

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso acusó el sábado a las fuerzas ucranianas de montar un intento fallido de capturar la planta nuclear de Zaporizhzhia, que ha sido el centro de la preocupación internacional en las últimas semanas.

El ministerio dijo que una fuerza naval ucraniana de más de250 efectivos intentó desembarcar en la costa de un lago cercano a la planta, que es la mayor central de energía nuclear de Europa.

"A pesar de la presencia de representantes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en la nuclear de Zaporizhzhia, el régimen de Kiev intentó una vez más apoderarse de la planta", dijo central el Ministerio de Defensa.

