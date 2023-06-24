Por medio de un mensaje catalogado de urgente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que cualquier revuelta es "una amenaza mortal", esto en referencia directa al grupo Wagner, después de que su líder, Yevgueni Prigozhin, fuera acusado la víspera de intentar organizar una insurrección armada. Putin calificó las acciones de Prigozhin de traición, de un "motín militar".

Putin aseguró que las Fuerzas Armadas de Rusia recibieron la orden de neutralizar a quienes participen en insurrección armada, y admitió que la situación en la ciudad de Rostov del Don sigue complicada, ya que en la urbe el trabajo de las administraciones civil y militar está efectivamente bloqueado por agentes de Wagner.

Vladimir Putin / Presidente de Rusia:

“No dejaremos que se repita una guerra civil. Protegeremos a nuestra gente y nuestro estado de cualquier amenaza, incluida la traición desde adentro. A lo que nos enfrentamos ahora es a la traición. Las ambiciones irrazonables y los intereses personales conducen a la traición, la traición al estado y la traición de su propio pueblo y la causa común por la que los combatientes y comandantes de Wagner lucharon y murieron junto con otras unidades y brigadas”.

En su mensaje a toda Rusia, Putin dijo que hará todo lo posible para defender el país, proteger el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de sus ciudadanos.

Agregó que las acciones para proteger a Rusia de tal amenaza serán "contundentes" y que todos aquellos que tomaron el camino de la traición, que prepararon una insurrección armada, que tomaron el camino del chantaje y de los métodos terroristas, sufrirán el castigo inevitable.

🔴 DIRECTO | La región rusa de Kaluga, en el sur de Moscú, a 180 kilómetros, ha introducido restricciones a los desplazamientos en respuesta a la rebelión del grupo armado Wagner https://t.co/Rm486GHN2x pic.twitter.com/iMB8GmJsH4 — EL PAÍS (@el_pais) June 24, 2023

¿Quién es Yevgueni Prigozhin?, el líder del grupo Wagner

Yevgueni Prigozhin conoce a Putin desde la década de 1990. Se convirtió en un oligarca rico al conseguir lucrativos contratos de catering con el Kremlin, lo que le valió el apodo de "chef de Putin".

Su transformación en un brutal jefe militar se produjo a raíz de los movimientos separatistas apoyados por Rusia en 2014 en el Donbás, en el este de Ucrania.

Prigozhin fundó al grupo Wagner como una organización mercenaria que luchaba desde las sombras en el este de Ucrania y, cada vez más, por otras causas que Rusia apoyaba en distintos lugares del mundo, por ejemplo la República Centroafricana, Sudán, Libia, Mozambique, Ucrania y Siria.

Prigozhin acusó al ejército ruso de atacar un campamento de Wagner y matar a un "gran número" de sus hombres. Prometió tomar represalias con fuerza, insinuando que sus fuerzas "destruirían" cualquier resistencia, incluidos los controles de carretera y los aviones.