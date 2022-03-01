Rusia ataca la torre de televisión de Kiev, Ucrania

Las fuerzas de Rusia bombardearon la torre de televisión de Kiev, desde donde se distribuyen las principales señales de radio y televisión, informó el Parlamento de Ucrania a través de su cuenta oficial de Twitter.

Anton Herashchenko, ministro de Interior de Ucrania corroboró el ataque a la torre de televisión a través de un mensaje: “el enemigo está atacando la capital. La torre de televisión ha sido atacada por dos misiles”.

Los bombardeos de las fuerzas rusas dañaron la subestación que suministra a la torre de televisión, así como el hardware de la misma, de igual forma, el ataque alcanzó edificios cercanos, informaron algunos medios locales.

Aunque los canales de televisión ucranianos perdieron la señal tras el ataque a la torre de televisión, la mayoría continúan transmitiendo su contenido a través de internet. Posteriormente, informaron que la torre de respaldo comenzará a funcionar pronto.

Además de dañar la señal, los ataques del Ejército de Rusia contra la torre de televisión también afectaron al complejo de Babi Yar, el mayor memorial de Ucrania en recuerdo a las víctimas del Holocausto nazi.

Rusia advirtió a los ciudadanos de Kiev sobre los bombardeos que caerían en la capital de Ucrania, por lo que pidieron a los ciudadanos abandonar sus hogares, según informó Moscú a través de un comunicado.

Presidente de Ucrania pide ayuda a la Unión Europea

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió a la Unión Europea demostrar que “están con nosotros”, un día después de firmar la solicitud oficial para formar parte de la organización.

Durante su discurso, el presidente de Ucrania indicó que están luchando para ser parte de la Unión Europea, y recalcó que “hemos demostrado nuestra fuerza, hemos demostrado que, como mínimo, somos exactamente igual que ustedes”.

Añadió que los ciudadanos ucranianos tienen el derecho de ver a sus hijos crecer, luego de que el presidente de Ucrania informó que ayer se registraron 17 niños muertos como saldo del enfrentamiento con Rusia.

Something at or near Kyiv's 1,263-foot TV tower just took a hit from a Russian strike. Might not have been on the tower itself, but a quick search shows there's a lot of other broadcast infrastructure in that area. pic.twitter.com/SadjJsTeGV — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) March 1, 2022

"Prueben que están con nosotros. Demuestren que no nos dejarán ir. Demuestren que son realmente europeos, y entonces la vida vencerá a la muerte y la luz vencerá a las tinieblas", dijo el presidente previo a que las fuerzas rusas atacaran la torre de televisión en Kiev.

Ucrania registra 17 niños muertos en ataque ruso

Durante el sexto día de ataques de las fuerzas rusas en Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky, informó que se registraron más de 200 civiles muertos, entre ellos 17 niños.

En la apertura del consejo de los derechos humanos de Ginebra, la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que la mayor parte de estos civiles murieron por armas explosivas de largo alcance, entre ellas fuego de artillería pesada, lanzamisiles y bombardeos aéreos.

El ministerio de salud de Kiev señaló que hay más de mil 600 heridos y al menos 352 víctimas. Por su parte, Rusia no ha informado sobre el número de soldados fallecidos en el conflicto, pero, Ucrania dice haber eliminado a más de cuatro mil 300 militares rusos.

