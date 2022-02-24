Protestas por ataque a Ucrania se extienden en Rusia; hay detenidos

Las protestas contra el ataque armado contra Ucrania, se han reproducido en al menos 39 ciudades de Rusia, presidido por Vladímir Putin, sin embargo, el número de detenidos en ese país asciende a más de 800 personas, de acuerdo con organizaciones internacionales, agencias de noticias internacionales y medios de información independientes.

Lo mismo se ha replicado alrededor de Mundo, en donde se realizan diversas manifestaciones contra lo que han llamado "guerra" contra Ucrania.

Las protestas en Moscú, crecen. 💪💪💪 Fuerza Ucrania!! pic.twitter.com/OCxY6KvCOb — Espantapájares (@monarizada33) February 24, 2022

Una activista de oposición rusa que convocó protestas después de que Rusia lanzara una operación militar masiva contra Ucrania, dijo a Reuters que había sido detenida por la policía el jueves.

"Fui detenida cuando salía de casa", escribió en Telegram la activista Marina Litvinovich, residente en Moscú; confirmó su detención por separado en un mensaje a la agencia.

La activista Litvinovich hizo un llamado a los ciudadanos rusos a reunirse en protesta en varias ciudades rusas el jueves por la noche.

Así como ella, se reportan cientos de detenidos en otras ciudades rusas luego de que salieran a las calles para expresar su inconformidad contra las acciones armadas de su presidente Vladimir Putin contra Ucrania.

🇷🇺 | URGENTE: Un grupo de manifestantes contra la guerra se reunió frente a la embajada de Ucrania en Moscú y fueron arrestados. pic.twitter.com/XuFEq5C1FD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 24, 2022

La organización no gubernamental Human Rights Internacional (HRI) informó que el número de detenidos en Rusia asciende a más de 800.

Trascendió que autoridades de Rusia advirtieron con contener cualquier manifestación “no autorizada” contra los ataques a Ucrania, donde se lanzó una amplia operación militar hace unas horas bajo el mando del presidente Vladimir Putin.

El Ministerio de Interior, la Fiscalía y el Comité de Investigación ruso habrían informado a su población de eso ante cualquier acción de protesta.

Mientras que el Comité señaló que las personas que participen en concentraciones sobre “la tensa situación en materia de política extranjera” o en enfrentamientos, se exponen a ser perseguidos judicialmente.

Tras el anuncio de la “ocupación militar” algunos medios reportaron capturas de civiles que se encontraban concentrados frente a la embajada de Ucrania en Moscú.

🇷🇺 | URGENTE: Ascienden a más de 800 detenidos en Rusia en protestas contra la guerra en Ucrania, según ONG. — Human Rights Internacional - HRI 🕊 (@HRI_ONG) February 24, 2022

Protestas contra "guerra" se replican en el Mundo

Ciudadanos en otros países de Europa también han salido a las calles para demostrar su rechazo al ataque armado contra Ucrania, tal es el caso de Berlín, en Alemania, en donde personas se han reunido al frente de la Cancillería con pancartas, banderas y arengas en las que se pide el fin al conflicto.

Las protestas se realizan en Londres, Berlín, París, Estocolmo, Oslo y Riga, así como en Sydney, Australia y cientos de manifestantes protestaron frente a la embajada rusa de Londres en Kensington.

Además protestan frente al Consulado de Rusia en Estambul, Turquía; en París, un hombre sostenía un cartel que comparaba a Putin con Adolf Hitler, mientras las mujeres se reunían con la palabra “paz” escrita en sus rostros.

En Estocolmo, Suecia, los activistas se reunieron con la bandera azul y amarilla de Ucrania.

Javier Bardem se manifiesta en España

El actor Javier Bardem participó este jueves en una protesta convocada ante la embajada de Rusia en España y advirtió que una ola de refugiados se avecina, por lo que hizo un llamado para "estar a la altura de recepción y cuidado de los refugiados que va a provocar la violación de la soberanía territorial de Ucrania.

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Señaló que o se ha hecho lo suficiente para detener las intenciones de Vladimir Putin a pesar de que se ha hablado de sanciones económicas y de límites diplomáticos.

Alrededor de 500 personas se concentraron en la plaza Sant Jaume de Barcelona en protesta por la entrada de las tropas rusas a Ucrania, con banderas de Ucrania y mensajes como "Putin es un criminal de guerra", "No a la guerra" y "Fuera las tropas rusas de Ucrania".

En México se manifiestan contra invasión de Rusia a Ucrania

En México se espera que alrededor de las dos de la tarde inicie una marcha de la comunidad ucraniana en la Ciudad de México, rumbo a la embajada rusa, para pedir alto al fuego.

