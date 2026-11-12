El Hoy No Circula de este viernes 13 de noviembre se activa con restricciones para ciertos vehículos en la zona metropolitana de la CDMX.

De acuerdo al último reporte del Índice de Aire y Salud indica que hay mala calidad del aire con un riesgo alto a la salud en Tlalpan, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tláhuac y Nezahualcóyotl.

Antes de salir, revisa el engomado y terminación de tu placa, pues si incumples con las reglas del programa, podrías ser acreedor a una considerable multa.

¿Qué autos descansan este 13 de noviembre por el Hoy No Circula?

De acuerdo con el calendario del programa ambiental, este viernes deberán dejar de circular los automóviles que tengan las siguientes características:

Engomado: azul.

Terminación de placas: 9 y 0.

Hologramas: 1 y 2.

Hoy No Circula en viernes Así opera el Hoy No Circula los viernes. (Especial)

Estas restricciones se aplicarán en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Estado de México donde opera el programa Hoy No Circula.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos e híbridos, están exentos de las restricciones del programa.

También pueden circular las motocicletas y determinadas unidades de emergencia y servicios esenciales, conforme a las disposiciones aplicables.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la Ciudad de México equivale a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 117.31 pesos, es decir, la sanción económica va de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México, la multa corresponde a 20 veces la UMA, lo que equivale a la cantidad de 2 mil 346 pesos.