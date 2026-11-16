El avance del frente frío número 6 mantendrá condiciones de lluvia, viento y bajas temperaturas en distintas regiones de México durante este martes 17 de noviembre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal se extenderá sobre el golfo de México hasta el sureste del territorio nacional, donde interactuará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera para favorecer las precipitaciones.

Veracruz, Oaxaca y Chiapas tendrán las lluvias más intensas

Para este martes, las lluvias más importantes se concentrarán en cuatro entidades. Veracruz, en su zona sur; Oaxaca, en el norte y este; Chiapas, en el norte y este, y Tabasco, en el oeste y sur, tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

También se esperan lluvias fuertes en Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

En tanto, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guerrero tendrán intervalos de chubascos. Para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala se pronostican lluvias aisladas.

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Estos estados alcanzarán fuertes rachas de viento

Uno de los efectos más importantes del frente frío será el evento de Norte. Veracruz, en sus regiones centro y sur, así como el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, tendrán rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

En la costa de Tamaulipas se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Estas condiciones también podrían ocasionar oleaje elevado: de tres a cuatro metros en las costas de Veracruz y de dos a tres metros en Tamaulipas, Tabasco y el golfo de Tehuantepec.

El SMN advirtió que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué temperaturas habrá en CDMX y otros estados?

El descenso térmico también marcará el pronóstico. Durante la madrugada se esperan temperaturas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

En zonas serranas de otras entidades, entre ellas Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los termómetros podrían marcar entre 0 y 5 grados.

Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a frío durante la mañana y posibilidad de lluvias aisladas por la tarde. En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de 10 a 12 grados y máximas de 21 a 23 grados.

En contraste, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían alcanzar temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados.