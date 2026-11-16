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¿Habrá más lluvias en CDMX? El pronóstico del clima por alcaldía para este lunes; horarios y temperaturas

El clima en la CDMX será de un ambiente cálido y con cielo nublado para este lunes, pero ¿habrá más lluvias?

2 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¿Tienes planes para este lunes? El clima en la Ciudad de México presentará cambios importantes a lo largo del día, impactando en las distintas alcaldías de la capital del país; te compartimos el pronóstico del tiempo hoy 16 de noviembre 2026.

Para la tarde de este lunes se espera un ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado. La temperatura máxima será de 23°C y mínimo de 11°C.

¿Habrá lluvias en CDMX hoy 16 de noviembre 2026?

¡No salgas sin el paraguas! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil confirmó que continuarán las lluvias en CDMX para este lunes 16 de noviembre 2026.

Se presentarán lluvias ligeras a lo largo de este día.

¿A qué hora empieza a llover en CDMX este lunes?

Las lluvias en la Ciudad de México podrían comenzar alrededor de las 18:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Pronóstico del clima en CDMX por alcaldía este lunes; temperatura máxima y mínima

El Servicio Meteorológico Nacional reveló la lista de alcaldías que serán afectadas por las lluvias de este lunes; te compartimos la temperatura.

  • Azcapotzalco: Máx. 24° | Mín. 11°
  • Miguel Hidalgo: Máx. 24° | Mín. 11°
  • Cuauhtémoc: Máx. 24° | Mín. 11°
  • Benito Juárez: Máx. 24° | Mín. 11°
  • Cuajimalpa: Máx. 21° | Mín. 9°
  • Álvaro Obregón: Máx. 22° | Mín. 10°
  • Magdalena Contreras: Máx. 21° | Mín. 9°
  • Tlalpan: Máx. 21° | Mín. 9°
  • Gustavo A. Madero: Máx. 24 | Mín. 11°
  • Venustiano Carranza: Máx. 24° | Mín. 11°
  • Iztacalco: Máx. 24° | Mín. 11°
  • Iztapalapa: Máx. 24° | Mín. 11°
  • Coyoacán: Máx. 24° | Mín. 11°
  • Tláhuac: Máx. 23° | Mín. °10
  • Xochimilco: Máx. 22° | Mín. 9°
  • Milpa Alta: Máx. 20 | Mín. 9°

Recomendaciones para protegerte de las lluvias en CDXMX

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

  • Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
  • Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
  • Cierra las puertas y ventanas.
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