¿Tienes planes para este lunes? El clima en la Ciudad de México presentará cambios importantes a lo largo del día, impactando en las distintas alcaldías de la capital del país; te compartimos el pronóstico del tiempo hoy 16 de noviembre 2026.

Para la tarde de este lunes se espera un ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado. La temperatura máxima será de 23°C y mínimo de 11°C.

¿Habrá lluvias en CDMX hoy 16 de noviembre 2026?

¡No salgas sin el paraguas! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil confirmó que continuarán las lluvias en CDMX para este lunes 16 de noviembre 2026 .

Se presentarán lluvias ligeras a lo largo de este día.

¿A qué hora empieza a llover en CDMX este lunes?

Las lluvias en la Ciudad de México podrían comenzar alrededor de las 18:00 horas , por lo que se recomienda tomar precauciones.

¡Buen día! Este #lunes en la Ciudad de México amanece fresco, frío en zonas serranas. Se espera ambiente #cálido, cielo medio #nublado a nublado y #lluvias ligeras. #Temperatura máxima: 23 °C #Temperatura mínima: 11 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2026

Pronóstico del clima en CDMX por alcaldía este lunes; temperatura máxima y mínima

El Servicio Meteorológico Nacional reveló la lista de alcaldías que serán afectadas por las lluvias de este lunes; te compartimos la temperatura.

Azcapotzalco: Máx. 24° | Mín. 11°

Máx. 24° | Mín. 11° Miguel Hidalgo: Máx. 24° | Mín. 11°

Máx. 24° | Mín. 11° Cuauhtémoc: Máx. 24° | Mín. 11°

Máx. 24° | Mín. 11° Benito Juárez: Máx. 24° | Mín. 11°

Máx. 24° | Mín. 11° Cuajimalpa: Máx. 21° | Mín. 9°

Máx. 21° | Mín. 9° Álvaro Obregón: Máx. 22° | Mín. 10°

Máx. 22° | Mín. 10° Magdalena Contreras: Máx. 21° | Mín. 9°

Máx. 21° | Mín. 9° Tlalpan: Máx. 21° | Mín. 9°

Máx. 21° | Mín. 9° Gustavo A. Madero: Máx. 24 | Mín. 11°

Máx. 24 | Mín. 11° Venustiano Carranza: Máx. 24° | Mín. 11°

Máx. 24° | Mín. 11° Iztacalco: Máx. 24° | Mín. 11°

Máx. 24° | Mín. 11° Iztapalapa: Máx. 24° | Mín. 11°

Máx. 24° | Mín. 11° Coyoacán: Máx. 24° | Mín. 11°

Máx. 24° | Mín. 11° Tláhuac: Máx. 23° | Mín. °10

Máx. 23° | Mín. °10 Xochimilco: Máx. 22° | Mín. 9°

Máx. 22° | Mín. 9° Milpa Alta: Máx. 20 | Mín. 9°

🤓🌦️ Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicasque se prevén para mañana lunes 16 de noviembre en las 16 alcaldías de la #CDMX. 👇 https://t.co/qcOl9GBlHk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 16, 2026

Recomendaciones para protegerte de las lluvias en CDXMX

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?