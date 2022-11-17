Sadio Mané es baja definitiva de Senegal para Qatar 2022

La Federación de futbol de Senegal confirmó la baja definitiva de su máxima estrella, Sadio Mané, a causa de una lesión. Por lo cual, se perdería el Mundial de Qatar 2022.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la selección de Senegal compartió un video de la conferencia de prensa en donde se dio la noticia que el futbolista de 30 años del Bayern Múnich no se recuperó de su lesión y estará ausente para atenderse.

Durante la conferencia de prensa, dieron a conocer que la progresión del delantero estrella fue evaluada junto al informe que llegó del Bayern Múnich, por lo cual, Sadio Mané fue sometido a una evaluación este jueves 17 de noviembre para saber si podía o no jugar en los próximos partidos, ante esto, se tomó la decisión de que no participará en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

¡Ni los brujos pudieron sanarlo! 😔



La Selección de #Senegal confirma que su estrella Sadio Mané es baja para #Qatar2022 https://t.co/h8Eykyuf71 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2022

¿Cuál es la trayectoria de Sadio Mané?

Sadio Mané ocupa la posición de delantero, actualmente se desempeña en el Bayer Múnich. Comenzó su carrera como futbolista con el Metz de Francia en 2011, posteriormente jugó en el Red Bull Salzburgo.

En 2014 fue fichado por el Southampton F.C. En este, Sadio Mané hizo historia marcando el triplete más rápido en la historia de la Premier League, en dos minutos y 56 segundos.

En junio de 2016 hizo su traspaso hacia el Liverpool F.C. donde marcó diversos goles que llevaron a la victoria del equipo. En mayo de 2019, recibió por primera vez la Bota de Oro luego de anotar 22 goles en la Premier League. Por último, en junio del presente año, el fubolista oficializó su traspaso al Bayern Múnich.

Selección de Senegal|Twitter @FootballSenegal

Senegal en los mundiales de futbol

El Mundial de Qatar 2022 es la tercera participación en un Mundial para Senegal, el cual en 2002 hizo historia al clasificar a cuartos de final y en Rusia 2018 quedó eliminado en la fase de grupos luego de sumar cuatro puntos.

Sadio Mané disputó con la selección de Senegal en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, tan solo tres años después fue convocado a la Copa Africana de Naciones y en 2017, participó en la Copa Africana. A pesar de que en el Mundial de Fútbol de 2018, Mané fue el líder de la selección, el equipo no superó la primera fase.

Senegal forma parte del Grupo A junto con Qatar, Ecuador y Países Bajos, con quien se enfrentará el próximo lunes 21 de noviembre en punto de las 10:00 horas, tiempo centro de México.

