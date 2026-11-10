Si vas a salir a carretera este martes 10 de noviembre, enciende las luces y ármate de paciencia. Para la jornada de hoy se esperan cierres parciales a la circulación por accidentes vehiculares, así como cambios drásticos en las condiciones climáticas que incluyen tramos con lluvia intensa y bancos de neblina en diversas autopistas de México.
Antes de tomar el volante, consulta nuestro minuto a minuto sobre accidentes, bloqueos y tráfico carretero para este martes 10 de noviembre.
Hace 38 minutos
Tráfico rumbo a Morelia
Un percance vial provoca reducción de carriles sobre la autopista Maravatío-Zapotlanejo (km 245+800). Modera tu velocidad y mantén la distancia.
Hace 44 minutos
Cierre parcial y protestas en las autopistas Barranca Larga-Ventanilla y Tehuacán-Oaxaca
Afectaciones en la Tehuacán-Oaxaca y Barranca Larga-Ventanilla
Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos
Hace 1 hora
Alerta vial en Guanajuato
Tránsito paralizado en ambos direcciones sobre la autopista León-Salamanca por resguardo de la escena tras un enfrentamiento armado en La Garrida. Autoridades laboran en el sitio. Toma vías alternas.
Hace 1 hora
Accidente rumbo a Veracruz
Un percance vial provoca reducción de carriles sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque (km 128+980). Atiende las indicaciones de las autoridades viales.
Hace 2 horas
Actualización en la México-Puebla y Camión descompuesto en la Isla-Acayucan
Continúa la reducción de carriles a la altura del km 30, rumbo a la CDMX. Personal vial realiza maniobras para retirar los vehículos siniestrados tras el accidente. Mantén la precaución.
Reducción de carriles a la altura del km 170, con dirección a Acayucan, por la atención a un vehículo de carga con falla mecánica. Maneja con cuidado.
Hace 2 horas
Accidente atendido en el Libramiento Noreste de Querétaro
Tras la atención de un accidente en el km 35 del Libramiento Noreste de Querétaro (rumbo a San Luis Potosí), se mantiene intensa acumulación de vehículos. Maneja con precaución.
Hace 2 horas
Vía libre hacia Veracruz
Si viajas por la autopista Puebla-Veracruz, CAPUFE reporta que el tramo por Orizaba y Córdoba opera con total normalidad y sin incidentes viales esta mañana.
Hace 3 horas
Cierre total en Tlaxcala
Un fuerte accidente mantiene bloqueada por completo la circulación en la carretera México-Puebla-Ocotoxco, a la altura del km 022+500, en dirección a Apizaco. Toma vías alternas.
Hace 3 horas
Accidente en carretera Maravatío-Zapotlanejo
Reportan cierre parcial de circulación en la carretera Maravatío-Zapotlanejo (km 425+900), en dirección a Maravatío, Michoacán. Atiende las indicaciones viales en la zona.
Hace 3 horas
Cierre en la México-Puebla
Reducción de carriles a la altura del km 30, rumbo a la CDMX, por volcadura y choque múltiple. Se reporta fuerte carga vehicular en la zona.