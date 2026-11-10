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¿Sales hoy a carretera? Accidentes, cierres y tráfico este martes 10 de noviembre EN VIVO

No salgas a ciegas. Consulta nuestro radar minuto a minuto con reportes de CAPUFE y la Guardia Nacional para que el tráfico y los bloqueos no frenen tu camino este martes 10 de noviembre.

Escrito por: Jorge IñigoIván Ramírez

Si vas a salir a carretera este martes 10 de noviembre, enciende las luces y ármate de paciencia. Para la jornada de hoy se esperan cierres parciales a la circulación por accidentes vehiculares, así como cambios drásticos en las condiciones climáticas que incluyen tramos con lluvia intensa y bancos de neblina en diversas autopistas de México.

Antes de tomar el volante, consulta nuestro minuto a minuto sobre accidentes, bloqueos y tráfico carretero para este martes 10 de noviembre.

Hace 38 minutos

Tráfico rumbo a Morelia

Un percance vial provoca reducción de carriles sobre la autopista Maravatío-Zapotlanejo (km 245+800). Modera tu velocidad y mantén la distancia.  


Hace 44 minutos

Cierre parcial y protestas en las autopistas Barranca Larga-Ventanilla y Tehuacán-Oaxaca

Afectaciones en la Tehuacán-Oaxaca y Barranca Larga-Ventanilla  

Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos  

Hace 1 hora

Alerta vial en Guanajuato

Tránsito paralizado en ambos direcciones sobre la autopista León-Salamanca por resguardo de la escena tras un enfrentamiento armado en La Garrida. Autoridades laboran en el sitio. Toma vías alternas.  

Hace 1 hora

Accidente rumbo a Veracruz

Un percance vial provoca reducción de carriles sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque (km 128+980). Atiende las indicaciones de las autoridades viales.


Hace 2 horas

Actualización en la México-Puebla y Camión descompuesto en la Isla-Acayucan

Continúa la reducción de carriles a la altura del km 30, rumbo a la CDMX. Personal vial realiza maniobras para retirar los vehículos siniestrados tras el accidente. Mantén la precaución.  



Reducción de carriles a la altura del km 170, con dirección a Acayucan, por la atención a un vehículo de carga con falla mecánica. Maneja con cuidado.  


Hace 2 horas

Accidente atendido en el Libramiento Noreste de Querétaro

Tras la atención de un accidente en el km 35 del Libramiento Noreste de Querétaro (rumbo a San Luis Potosí), se mantiene intensa acumulación de vehículos. Maneja con precaución.  


Hace 2 horas

Vía libre hacia Veracruz

Si viajas por la autopista Puebla-Veracruz, CAPUFE reporta que el tramo por Orizaba y Córdoba opera con total normalidad y sin incidentes viales esta mañana.  


Hace 3 horas

Cierre total en Tlaxcala

Un fuerte accidente mantiene bloqueada por completo la circulación en la carretera México-Puebla-Ocotoxco, a la altura del km 022+500, en dirección a Apizaco. Toma vías alternas.  


Hace 3 horas

Accidente en carretera Maravatío-Zapotlanejo

Reportan cierre parcial de circulación en la carretera Maravatío-Zapotlanejo (km 425+900), en dirección a Maravatío, Michoacán. Atiende las indicaciones viales en la zona.  


Hace 3 horas

Cierre en la México-Puebla

Reducción de carriles a la altura del km 30, rumbo a la CDMX, por volcadura y choque múltiple. Se reporta fuerte carga vehicular en la zona.  


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