Continúa la reducción de carriles a la altura del km 30, rumbo a la CDMX. Personal vial realiza maniobras para retirar los vehículos siniestrados tras el accidente. Mantén la precaución.









Reducción de carriles a la altura del km 170, con dirección a Acayucan, por la atención a un vehículo de carga con falla mecánica. Maneja con cuidado.



