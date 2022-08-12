El escritor Salman Rushdie, autor de “The Satanic Verses” fue atacado en el escenario previo a una conferencia que iba a dar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes, Rushdie fue apuñalado en el cuello.

El escritor británico estadounidense, de origen indú, fue llevado en helicóptero a un hospital, pero aún se desconoce su estado.

Según las declaraciones hechas por un testigo para la agencia Reuters, un hombre se abalanzó sobre el escenario de la Institución Chautauqua, en Nueva York, y atacó a Salman Rushdie mientras era presentado.

“Salman Rushdie cayó al suelo cuando el hombre lo atacó, y luego fue rodeado por un pequeño grupo de personas que le levantaron las piernas, aparentemente para enviar más sangre a la parte superior de su cuerpo”, dijo el testigo.

El atacante fue detenido por un policía del estado que se encontraba presente en el evento, el hombre quedó bajo custodia, informaron las autoridades de Nueva York.

El novelista Salman Rushdie fue apuñalado en Nueva York; el escritor había sido blanco de los islamistas tras publicar la novela "Los versos satánicos".



El Ayatolá Jomeiní, Líder Supremo de Irán, pidió la muerte de Rushdie el 14 de febrero de 1989.pic.twitter.com/WTvzvmd27R — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 12, 2022

"Estamos tratando una situación de emergencia. No puedo compartir más detalles en este momento", dijo un portavoz de la Institución Chautauqua.

Salman Rushdie acudió a la Institución Chautauqua para participar en un debate sobre la función de Estados Unidos como asilo para escritores y artistas en el exilio y "como hogar para la libertad de expresión creativa", según el sitio web de la institución.

Salman Rushdie vivió amenazado durante varios años

Durante años, Salman Rushdie recibió amenazas por su novela "The Satanic Verses" e incluso el libro está prohibido en Irán y otras naciones musulmanas desde 1988, ya que muchos lo consideran una blasfemia.

Un año después de la publicación de dicha novela, el ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder supremo de Irán, pronunció una fatwa, o edicto religioso, en la que pedía a los musulmanes que mataran al novelista por blasfemia.

Salman Rushdie se escondió durante muchos años. Posteriormente, el gobierno iraní se retractó de la orden y Rushdie vivió de forma relativamente abierta en los últimos años.

Sin embargo, las organizaciones iraníes han recaudado dinero para una recompensa de millones de dólares para el asesinato de Salman Rushdie.

