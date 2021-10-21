Estados Unidos alerta por brote de salmonela por cebollas de Chihuahua

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) alertaron sobre un brote de salmonela vinculado al consumo de cebollas cultivadas en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con datos de la CDC, en 37 estados de Estados Unidos se reportaron 652 personas enfermas de salmonela y 129 fueron hospitalizadas, sin que hasta el momento se registraran muertes.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron que la fuente de infección en este brote son las cebollas rojas, blancas y amarillas enteras importadas de Chihuahua y distribuidas en todo el país.

Agregaron que los datos epidemiológicos de rastreo arrojaron que las personas enfermas consumieron cebollas crudas o en platillos en restaurantes y tiendas comestibles en Estados Unidos.

OUTBREAK UPDATE: Fresh whole onions causing large Salmonella outbreak in 37 states. Throw away any unlabeled onions at home. Do not eat, sell, or serve red, white, or yellow onions imported from Mexico and distributed U.S.-wide by ProSource Inc. https://t.co/SH3Iy7JeEG pic.twitter.com/ukttkDi5pp — CDC (@CDCgov) October 20, 2021

También indicaron que las cebollas contaminadas se importaron desde Chihuahua por última vez el 27 de agosto; sin embargo, estos alimentos pueden durar hasta tres meses en almacenamiento, por lo cual aún pueden encontrarse en hogares y negocios estadounidenses.

Recomendaciones de la CDC por brote de salmonela

CDC recomendó a los comerciantes no vender cebollas importadas de Chihuahua, en caso de desconocer su procedencia, pidió tirar el producto y desinfectar cualquier superficie con la que pudieron tener contactos estos alimentos.

Mientras tanto, a los consumidores les recomendó no comprar ni consumir cebollas blancas rojas o amarillas, así como revisar las pegatinas o empaques del producto, sí su procedencia es Chihuahua, señaló que es mejor tirarlas.

Asimismo, explicó que los investigadores trabajan para determinar si otras cebollas o proveedores están vinculados con el brote de salmonela.

Síntomas de la Salmonela

Las personas infectadas con salmonela presentan diarrea, fiebre y calambres estomacales que pueden iniciar de seis horas a seis días después de ingerir alimentos contaminados.

La enfermedad puede durar de 4 a 7 días y la mayoría de los enfermos se recuperan sin tratamiento.

Algunas veces la enfermedad puede ser tan grave que el paciente requiera hospitalización ya que la salmonela se puede propagar desde los intestinos al torrente sanguíneo y luego a otras partes del cuerpo.

Los menores de 5 años, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen más probabilidades de agravarse con esta enfermedad.

