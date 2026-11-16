Las investigaciones financieras sobre posibles irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) sumaron un nuevo nombre: Juan Carlos Cuervo Escalona, quien fuera director de Coordinación y Análisis del organismo y ahora aparece en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La decisión se tomó luego de que la dependencia detectara movimientos financieros que podrían estar relacionados con presuntas anomalías en la contratación de servicios y materiales electorales, particularmente en operaciones vinculadas con empresas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

¿Qué encontró la UIF en las operaciones del exfuncionario?

Entre los elementos que llamaron la atención de las autoridades financieras se encuentran posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como indicios de que algunos procedimientos de contratación pudieron involucrar simulación de competencia y un presunto uso indebido de recursos públicos.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), también identificó relaciones comerciales con empresas dedicadas a suministrar bienes y servicios electorales. En algunas de estas operaciones, Cuervo Escalona presuntamente habría intervenido como apoderado legal.

A los vínculos empresariales se sumaron movimientos bancarios y operaciones en efectivo considerados relevantes para el análisis de posibles irregularidades financieras.

Su trayectoria en el organismo electoral

Juan Carlos Cuervo Escalona ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) a finales de 2003, durante la presidencia de Luis Carlos Ugalde, según información publicada por El Universal.

Su trayectoria dentro de la institución antecede a la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo. Sin embargo, su nombre aparece ahora en las investigaciones relacionadas con proveedores y contratos del sector electoral.

La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas implica restricciones financieras conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones aplicables.