De acuerdo con información publicada por El Universal, durante el primer semestre de 2026 los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tramitaron reembolsos por un monto global de 955 mil 26 pesos bajo los conceptos de viáticos y gastos de representación. Del total facturado en ese periodo, tres consejeros concentraron el 73.7%, cifra equivalente a 704 mil 27 pesos: Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz.

El listado de erogaciones lo encabezó Uuc-kib Espadas, quien acreditó consumos por 356 mil 262 pesos (el 37.3% del total), repartidos en más de 252 mil pesos por giras internacionales y 103 mil 843 pesos por traslados dentro del país. Entre sus comprobantes incluyó dos comidas en la Ciudad de México justificadas como encuentros de trabajo fuera de la sede electoral: una cuenta de 7 mil 145 pesos en un restaurante de comida italiana y otra de 3 mil pesos en una marisquería al sur de la capital.

Los consejeros del INE que encabezan el reporte de gastos en 2025

Los registros administrativos detallan diferencias marcadas entre quienes encabezaron los reembolsos por viajes y comidas de trabajo y aquellos integrantes del Consejo General que reportaron montos mínimos o nulos en los primeros seis meses del año:

Uuc-kib Espadas: Comprobó 356 mil 262 pesos ( 37.3% del total), divididos en más de 252 mil pesos en viajes internacionales, 103 mil 843 pesos en traslados nacionales y dos comidas en la CDMX (un restaurante de comida italiana por 7 mil 145 pesos y una marisquería al sur de la capital por 3 mil pesos ).

Comprobó ( del total), divididos en más de en viajes internacionales, en traslados nacionales y dos comidas en la CDMX (un restaurante de comida italiana por y una marisquería al sur de la capital por ). Jorge Montaño: Solicitó 211 mil 122 pesos (22.1%), de los cuales 178 mil 987 pesos correspondieron a gastos en México y 32 mil 135 pesos al extranjero. Además, facturó tres comidas con su equipo en la CDMX (un restaurante de comida italiana por 4 mil 655 pesos, un restaurante de carne argentina por 3 mil 682 pesos y el restaurante de un hotel al sur de la ciudad por 2 mil 373 pesos). Aunado a ello, el consejero ha sido cuestionado por su afinidad con Morena, señalada tras acudir al informe de gobierno de Javier May en Tabasco.

💸 Consejeros del INE solicitaron reembolsos de cerca de 1 millón de pesos



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Durante el primer semestre de 2026, los consejeros del @INEMexico solicitaron reembolsos por 955 mil 26 pesos por gastos de representación y viáticos, de los cuales el 73.7%,… pic.twitter.com/Rx5d5cvxAZ — Político MX (@politicomx) November 16, 2026