De acuerdo con información publicada por El Universal, durante el primer semestre de 2026 los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tramitaron reembolsos por un monto global de 955 mil 26 pesos bajo los conceptos de viáticos y gastos de representación. Del total facturado en ese periodo, tres consejeros concentraron el 73.7%, cifra equivalente a 704 mil 27 pesos: Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz.
El listado de erogaciones lo encabezó Uuc-kib Espadas, quien acreditó consumos por 356 mil 262 pesos (el 37.3% del total), repartidos en más de 252 mil pesos por giras internacionales y 103 mil 843 pesos por traslados dentro del país. Entre sus comprobantes incluyó dos comidas en la Ciudad de México justificadas como encuentros de trabajo fuera de la sede electoral: una cuenta de 7 mil 145 pesos en un restaurante de comida italiana y otra de 3 mil pesos en una marisquería al sur de la capital.
Los consejeros del INE que encabezan el reporte de gastos en 2025
Los registros administrativos detallan diferencias marcadas entre quienes encabezaron los reembolsos por viajes y comidas de trabajo y aquellos integrantes del Consejo General que reportaron montos mínimos o nulos en los primeros seis meses del año:
- Uuc-kib Espadas: Comprobó 356 mil 262 pesos (37.3% del total), divididos en más de 252 mil pesos en viajes internacionales, 103 mil 843 pesos en traslados nacionales y dos comidas en la CDMX (un restaurante de comida italiana por 7 mil 145 pesos y una marisquería al sur de la capital por 3 mil pesos).
- Jorge Montaño: Solicitó 211 mil 122 pesos (22.1%), de los cuales 178 mil 987 pesos correspondieron a gastos en México y 32 mil 135 pesos al extranjero. Además, facturó tres comidas con su equipo en la CDMX (un restaurante de comida italiana por 4 mil 655 pesos, un restaurante de carne argentina por 3 mil 682 pesos y el restaurante de un hotel al sur de la ciudad por 2 mil 373 pesos). Aunado a ello, el consejero ha sido cuestionado por su afinidad con Morena, señalada tras acudir al informe de gobierno de Javier May en Tabasco.
- Norma Irene de la Cruz: Reportó 136 mil 643 pesos (14.3%), repartidos en 114 mil 472 pesos en el extranjero y 22 mil 171 pesos en territorio nacional.
- Arturo Castillo: Acreditó gastos por 125 mil 52 pesos, equivalentes al 13.1% del total.
- Rita Bell López: Pidió el reembolso de 53 mil 240 pesos (5.6%), ejercidos únicamente dentro de México.
- Carla Humphrey: Comprobó 43 mil 110 pesos, cifra que representa el 4.5% del total.
- Blanca Cruz: La presidenta provisional del instituto solicitó 16 mil 540 pesos (1.7%).
- Martín Faz: Tramitó la devolución de 12 mil 822 pesos, es decir, el 1.4% de lo facturado.
- Sin reembolsos: Guadalupe Taddei, Arturo Chávez y Frida Gómez reportaron cero pesos en este rubro.