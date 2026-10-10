La sonrisa que ocultaba el dolor: una historia que invita a hablar sobre salud mental

Arely recuerda a su amiga como una persona alegre y trabajadora. Nunca imaginó que enfrentaba un sufrimiento emocional tan profundo.

“Nunca le noté nada raro, siempre fue una persona muy alegre, trabajadora... ella pues tuvo problemas familiares y posteriormente se colgó, se colgó con el cable de la lavadora, ella decidió pues quitarse la vida así”, relató.

Su testimonio pone sobre la mesa una realidad difícil: no siempre es posible reconocer el dolor emocional de quienes nos rodean. Por eso, especialistas insisten en la importancia de hablar de salud mental sin prejuicios y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

¿Cuántas personas tienen problemas de salud mental en México?

Las estimaciones citadas en el reportaje señalan que 18.1 millones de personas en México podrían sufrir algún problema de salud mental. Sin embargo, dimensionar el fenómeno es complicado porque muchas personas no buscan atención o no cuentan con un diagnóstico.

Tania Martínez Lizárraga, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana, considera que hablar abiertamente de estos padecimientos ayuda a reconocerlos y a generar mayor sensibilidad.

“La apertura de hablar de la salud mental ayuda muchísimo a que sea algo en lo que nos fijemos, que haya más sensibilidad”, explicó.

La especialista también señaló que la ansiedad y la depresión se encuentran entre los problemas que más afectan a la población mexicana.

“La OMS habla, la Organización Mundial de la Salud, de que los dos más importantes en México son ansiedad y depresión... aquí hablando en México en esta sintomatología se habla del doble en mujeres que en hombres”, afirmó.

¿Qué problemas de salud mental aumentaron después de la pandemia?

El impacto emocional de la pandemia de COVID-19 sigue siendo parte de la conversación sobre el bienestar psicológico. De acuerdo con Martínez Lizárraga, los problemas de salud mental aumentaron desde ese periodo.

“Sí, está en crecimiento, desde la pandemia también hubo un crecimiento del 30%, que es muchísimo en temas de salud mental”, señaló.

Además de la ansiedad y la depresión, existen otros padecimientos que requieren atención especializada, como los trastornos bipolares, las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos del espectro de la esquizofrenia.

La psiquiatra Denisse Rivera explicó que la ansiedad representa un problema de alcance mundial.

“A nivel mundial se considera que el 30% de la población mundial tiene algún problema relacionado con ansiedad”, indicó.

¿Cuántos psiquiatras hay en México?

Uno de los desafíos es la disponibilidad de profesionales especializados para atender a la población. Rivera estimó que en el país hay alrededor de cinco mil psiquiatras activos.

“Más o menos se estiman 5 mil psiquiatras actualmente activos en nuestro país y más o menos somos 130 millones de personas en el país”, explicó.

La falta de atención oportuna puede tener consecuencias en la vida cotidiana, desde dificultades familiares hasta problemas laborales y de convivencia.

“Ausentismo laboral, poca productividad, asociación de otras enfermedades relacionadas a trastornos mentales, problemas familiares, problemas de relación”, enumeró la especialista.

¿Por qué es importante pedir ayuda psicológica o psiquiátrica?

Para los especialistas, hablar de salud mental es un primer paso para romper el silencio y evitar que el sufrimiento se minimice o se convierta en motivo de vergüenza.

Martínez Lizárraga destacó la importancia de acercarse a profesionales cuando una persona atraviesa un momento difícil.

“Cualquier profesional de la salud, un psicólogo o un psiquiatra, puede ayudar muchísimo cuando ves todo de una manera muy negra... buscar el bienestar es el camino, atenderse, buscar y pedir ayuda”, afirmó.

La historia de Arely recuerda que no siempre conocemos las batallas emocionales de las personas cercanas. Escuchar sin juzgar, tomar en serio las señales de sufrimiento y facilitar el acceso a ayuda profesional puede marcar una diferencia.

Si alguien expresa deseos de morir o de hacerse daño, es importante tomarlo en serio, acompañarlo y buscar apoyo profesional inmediato. Ante un peligro inminente, llama a los servicios de emergencia.