Salvador Zamora renuncia como secretario General de Gobierno de Jalisco; lo sustituye Carlos Arias Madrid

Salvador Zamora presentó su renuncia con efectos inmediatos como secretario General de Gobierno de Jalisco, decisión que fue aceptada por el gobernador Pablo Lemus, quien designó a Carlos Arias Madrid para ocupar el cargo; el relevo ocurre mientras Zamora se prepara para asumir nuevas tareas políticas relacionadas con el proceso electoral de 2027.

El ahora exfuncionario informó que dejará sus responsabilidades en el gabinete estatal para concentrarse en los trabajos de su proyecto político rumbo a los próximos comicios; por su parte, Lemus explicó que la salida responde a objetivos personales y del equipo político, además de agradecerle su labor durante casi dos años de administración.

¿Por qué renunció Salvador Zamora al Gobierno de Jalisco?

A través de un mensaje público, Zamora confirmó que presentó su renuncia directamente al gobernador y agradeció la oportunidad de formar parte del Gobierno de Jalisco, así como el respaldo de su equipo de trabajo y de los integrantes del gabinete.

El exsecretario adelantó que, a partir de ahora, se enfocará en las tareas que le han sido encomendadas dentro de su proyecto político con miras al proceso electoral; también señaló que próximamente compartirá más detalles sobre esta nueva etapa, sin precisar cuáles serán sus funciones.

Lemus confirmó la salida y señaló que Zamora le comunicó su intención de participar en actividades relacionadas con las elecciones de 2027; el mandatario estatal también le deseó éxito en la encomienda que asumirá fuera de la Secretaría General de Gobierno.

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Quiero informar que he presentado con efectos inmediatos mi renuncia al cargo de Secretario General de Gobierno al Gobernador Pablo Lemus, a quien agradezco la confianza que me brindó para poder servir al pueblo de Jalisco. Agradezco también a mi equipo de trabajo y a mis compañeras y compañeros del Gabinete estatal. A partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral. Pronto les daré más detalles. — Salvador Zamora (@SalvadorZamoraZ) October 25, 2026

Carlos Arias Madrid llega a la Secretaría General de Gobierno

Tras aceptar la renuncia, Pablo Lemus nombró a Carlos Arias Madrid como nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco; entre las prioridades que le planteó está reforzar la comunicación con los poderes públicos y los distintos actores políticos de la entidad, además de mantener el vínculo con los sectores económico y social.

Antes de este nombramiento, Arias Madrid se desempeñaba como jefe del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, responsabilidad que asumió en diciembre pasado.

¿Quién es Carlos Arias Madrid?

El nuevo secretario General de Gobierno estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. También cursó estudios de maestría en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral de Jalisco.

En su trayectoria dentro del servicio público, fue secretario técnico de la Comisión de Reforma del Estado en el Senado de la República, en 2016, y ocupó cargos directivos en el Consejo de la Judicatura de Jalisco, entre ellos la Dirección de Visitaduría y la Dirección del Instituto Judicial.