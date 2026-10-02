Así fue como dos hermanas separadas por la adopción se conocieron en un torneo de sóftbol

Durante años, Samantha Rensvold supo que era adpotada y que tenía una hermana menor en algún lugar del mundo. Lo que nunca imaginó fue que terminaría encontrándola de la manera más inesperada: durante un torneo de sóftbol en Montana.

¿Cuál es la historia de las hermanas que se encontraron en un partido de sóftbol?

De acuerdo con la historia publicada por People, el encuentro ocurrió el 1 de agosto de 2025, cuando Rensovold, de 19 años, se encontraba participando en un partido.

En medio del juego, una de sus compañeras de juego notó que una jugadora del equipo contrario tenía un parecido sorprendente con ella.

Al principio, Samantha no podía creerlo. Su compañera le señaló a la joven y, cuando finalmente la observó, pensó que era imposible que aquella jugadora pudiera ser la hermana que llevaba años sin conocer.

Después del partido, decidió no acercarse a ella para evitar sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, al regresar a casa, su madre le sugirió revisar nuevamente la lista de los participantes del torneo de sóftbol.

Fue entonces cuando apareció otra coincidencia: de acuerdo con People, el nombre de la jugadora era Kyann, el mismo nombre que, según Samantha, su madre biológica había elegido para su hermana.

"Mi madre me dijo: tiene que ser tu hermana. No es una coincidencia", contó Rensvold, según People.

La confirmación llegó cuando las familias de ambas jóvenes comenzaron a hablar. Sus madres comprobaron datos relacionados con su madre biológica y el hospital donde había nacido. Toda la información coincidía.

Así, Samantha descubrió que aquella joven del equipo contrario era Kyann Dean, su hermana menor.

¿Destino o coincidencia?

Aunque fueron separadas cuando eran bebés y crecieron en familias diferentes, las hermanas descubrieron que compartían más que el parecido físico.

Ambas jugaron voleibol durante la preparatoria; las dos utilizaron el número 6 y ocupaban la misma posición. También comparten, según Samantha, una particular "risa nerviosa".

Las hermanas no necesitaron una prueba de ADN para confirmar su parentesco. Samantha había conocido a su madre biológica cuando tenía 12 años, también durante un torneo de sóftbol.

Después, supo que tenía una hermana gracias a otro hermano biológico, quien logró localizar a su familia después de que su familia adoptiva conociera esa información.