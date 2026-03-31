Cuauhtémoc Blanco será multado por entrar al Estadio Banorte en camioneta sin placas: ¿cuánto pagará?

Viva la austeridad, ¿verdad? Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron que el diputado federal por Morena y exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, recibirá una sanción por circular una camioneta de lujo sin placas en el Estadio Banorte.

Hay que recordar que el pasado sábado, el diputado fue captado ingresando al Coloso de Santa Úrsula en una camioneta de lujo sin placas, previo al encuentro entre México y Portugal, partido que marcó la reinauguración del recinto.

Cuauhtémoc Blanco será sancionado por circular sin placas en CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez, confirmó que el diputado será sancionado conforme marca la ley.

Esto luego de que su vehículo, valuado en casi tres millones de pesos, llamara la atención no solo por su ostentosidad, sino por circular sin placas en la capital del país.

Las imágenes que circularon en redes sociales desataron críticas por un presunto trato preferencial al político morenista, en medio de un operativo de seguridad que había restringido el acceso vehicular al Estadio Banorte.

“Se sancionará con todo rigor, independientemente de quién se trate. Eso es un tema que se revisó y ya se giró la instrucción, porque es algo que todos debemos cumplir”, afirmó Pablo Vázquez durante una rueda de prensa.

🚨 Sin privilegios 🚨



El diputado Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) será sancionado por circular sin placas en la #CDMX.



El titular de la @SSC_CDMX, Pablo Vázquez, confirmó que se aplicará la ley sin importar cargo o condición.



Fue captado llegando al Estadio Banorte en una… pic.twitter.com/VvLICuFQyf — El Instante noticias (@ElinstanteNot) March 31, 2026

¿Por qué Cuauhtémoc Blanco tuvo permiso para ingresar al estadio?

De acuerdo con lo detallado, Blanco contaba con acreditación oficial para entrar al perímetro conocido como “última milla”, una zona reservada para propietarios de palcos y autoridades con estacionamiento dentro del recién inaugurado Estadio Banorte.

La polémica surgió, ya que días antes del partido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, había informado que el acceso vehicular estaría restringido para los asistentes. Sin embargo, el diputado pudo ingresar debido a un permiso otorgado.

¿De cuánto es la multa por circular sin placas en CDMX?

El circular sin placas se sanciona con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Esto significa que el diputado morenista deberá desembolsar de 2 mil 171 a 3 mil 257 pesos, eso si se demuestra que el diputado contaba con la autorización para haber accedido al perímetro del Estadio Banorte.