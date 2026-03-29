Con camioneta de 3mdp y sin placas: Así llegó Cuauhtémoc Blanco al México vs Portugal, ¿se le olvidó la austeridad de su partido?

El partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte no solo atrajo a artistas, sino también a políticos de la talla de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada, había sido clara al decir que no se permitiría el acceso de vehículos ni estacionamiento especial para el evento, hubo una excepción notable: el diputado federal por Morena.

El exgobernador de Morelos llegó directo hasta las entrañas del recinto presumiendo un estilo de vida que difiere mucho de la austeridad que predica el partido político al que pertenece.

Cuauhtémoc, en camionetón sin placas

El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se apareció ayer en la reinauguración del estadio Azteca Banorte. Nada fuera de lo normal para una leyenda de la Selección Mexicana de futbol. El problema es que llegó a bordo de una camioneta de… pic.twitter.com/DvtVoOYT6W — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 29, 2026

¿Qué coche maneja Cuauhtémoc Blanco?

Cuauhtémoc Blanco arribó al estadio a bordo de una camioneta Cadillac Escalade de modelo reciente, un vehículo cuyo valor en el mercado oscila entre los 2.9 y los 3.3 millones de pesos.

Una de las cosas que llamó más la atención fue que, además del costo, la unidad circulaba sin placas. A pesar de estas irregularidades viales y de la prohibición general de acceso, el legislador de Morena no tuvo inconveniente alguno para ingresar hasta la zona VIP del recinto.

¿Dónde quedó la austeridad de Cuauhtémoc Blanco?

La llegada de Blanco al partido de México vs Portugal en una camioneta de 3 millones de pesos ha reabierto el debate sobre la coherencia de los funcionarios públicos de la llamada 4T.

Mientras miles de aficionados tuvieron que lidiar con cierres viales y caminatas para ver a la Selección Mexicana, el diputado federal demostró que para él las restricciones de tránsito no le afectan.

¿Cuál fue la última polémica de Cuauhtémoc Blanco?

Durante el mes de noviembre, la Cámara de Diputados se convirtió en escenario de un zafarrancho luego de que la legisladora del PT, Aracely Cruz Jiménez, denunciara al exfutbolista por violencia simbólica y sexual.

Según el relato de la diputada, durante la sesión del 25 de noviembre, ella confrontó a Blanco llamándolo "violentador de mujeres", a lo que él respondió lanzándole un beso a la distancia desde una esquina del pleno.

Cuauhtémoc Blanco llega al estadio Banorte en camioneta machuchona



El diputado de Morena circulaba en una unidad sin placas, valuada en alrededor de 3 mdppic.twitter.com/HEPxo6SVyE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 28, 2026

Cuauhtémoc Blanco y su blindaje a través del fuero

El caso más delicado, al cual se le vincula, es el de su media hermana, Nidia Fabiola, quien en 2023 lo denunció por un presunto intento de agresión sexual ocurrido en su residencia oficial en Morelos.

Aunque la Fiscalía del estado intentó quitarle el fuero para investigarlo formalmente, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados rechazaron la petición, permitiéndole mantener su inmunidad procesal hasta el año 2027.