¿Cuánta gente cabrá en el Estadio Banorte tras su remodelación para el México vs Portugal?

El renovado Estadio Banorte, está practicamente listo para recibir a miles de aficionados que serán testigos presenciales del esperado México vs Portugal 2026.

El encuentro no solo promete espectáculo en la cancha, sino también un estreno de alto impacto, sobre todo después de su proceso de modernización y capacidad optimizada; la gran pregunta es: ¿cuántas personas podrán asistir realmente?

¿Cuál será la capacidad del Estadio Banorte?

De acuerdo con información oficial y planes de remodelación vinculados a eventos internacionales, el estadio mantendrá una capacidad de unos 85 mil espectadores, consolidándose como uno de los recintos más grandes del mundo.

Cabe decir que el número puede variar ligeramente dependiendo de la configuración del evento, es decir de las zonas VIP, de la prensa o la logística), pero aún así, la cifra lo posiciona como el estadio más grande de México.

La modernización del inmueble no solo busca mantener su tamaño, sino mejorar la experiencia del aficionado|“Estadio Banorte”

¿Qué cambios trae la remodelación del antes llamado Estadio Azteca?

La modernización del inmueble no solo busca mantener su tamaño, sino mejorar la experiencia del aficionado. Entre los principales cambios se destacan:



Butacas renovadas y mayor comodidad

Mejora en accesos y movilidad interna

Nuevas zonas premium y hospitalidad

Actualización tecnológica en pantallas y sonido.

Estas modificaciones están alineadas con los estándares exigidos por organisos como la FIFA, especialmente de cara a las competencia internacional que comienza el próximo 11 de junio.

¿Por qué es clave este estadio para el México vs Portugal?

El México vs. Portugal será uno de los eventos más atractivos del calendario futbolístico, no solo por el nivel de de la selección visitante, sino por el contexto del recinto.

El ahora Estadio Banorte ha sido históricamente sede de momentos icónicos del fútbol mundial, incluyendo finales de Copa del Mundo, lo que lo convierte en un escenario de alto valor simbólico.

¿Habrá lleno total en el Estadio Banorte?

¡Todo apunta a que sí! La combinación de un estadio renovado, un partido internacional de alto perfil y la pasión de la afición mexicana hace prever un lleno absoluto. La alta demanda también refleja el interés por conocer las nuevas instalaciones y vivir la experiencia en uno de los estadios más emblemáticos de mundo.

No todos los jugadores pisan esta cancha.

Pero los que lo hacen, la recuerdan para siempre.#EscenarioDeLeyendas #HistoriaViva pic.twitter.com/OgGci5hZTW — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) March 26, 2026

Con un recinto modernizado y capacidad para más de 85 mil personas, el escenario está listo. La pregunta ahora es inevitable: ¿será este el inicio de una nueva era para el fútbol en México?

