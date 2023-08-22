Santiago Creel se baja de la contienda presidencial del Frente Amplio por México

Ciudad de México. En su cuenta de Twitter, Santiago Creel, dio a conocer que declina su aspiración por la contienda presidencial del Frente Amplio por México, al tiempo que le externó su total apoyo a Xóchitl Gálvez de cara a las elecciones 2024.

“Hoy anuncio que le doy a Xóchitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México, lo hago con plena convicción de que es mi deber”, declaró Santiago Creel.

Santiago Creel señaló que respaldará a Xóchitl Gálvez y destacó que trabajará para que la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México y la misma coalición continúen con las propuestas de su partido.

“Quiero que sepan que trabajaré sin descanso para que el Frente Amplio por México y Xóchitl adopten las propuestas y causas que hicieron grande a nuestro movimiento, y les pido que se sumen a la causa de Xóchitl Gálvez que ahora es la mía”.

Mi amor por México ha sido, es y será siempre lo más importante. pic.twitter.com/ezbNwR22PT — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 22, 2023

Presidente nacional del PAN celebra declinación de Santiago Creel a favor de Xóchitl Gálvez

El presidente nacional del pan, Marko Cortés, agradeció a Santiago Creel tras su anuncio de bajarse de la contienda para encabezar al frente amplio por México y declinar a favor de Xóchitl Gálvez. El dirigente nacional panista aseguró que Xóchitl Gálvez recibe el apoyo de la gente y señaló que la opinión pública de la aspirante es la que más ha crecido en las últimas siete semanas.

“Querido Santiago. Acción Nacional agradece y valora tu generosidad, reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales. Tú actuación sin duda es digna de un buen ejemplo, para que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xóchitl Gálvez, que siendo honestos, más allá de las militancias partidistas, es quien la gente nos está pidiendo en las calles, en las plazas, los mercados y las redes sociales, Xóchitl es quien más ha crecido en la opinión pública en las últimas 7 semanas”.