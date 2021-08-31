Santiago Muñoz emula historia de Goal y llega al Newcastle

El delantero mexicano Santiago Muñoz logró obtener un contrato en la Premier League y jugar con el Newcastle United y su historia recuerda la de Santiago Muñez, protagonista de la película “Goal! The Dream Begins", que se estrenó en 2005.

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"El sueño comienza. El Newcastle ha completado el fichaje del delantero de 19 años, Santiago Muñoz. Bienvenido, Santi", publicó en Twitter la cuenta oficial del club inglés.

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Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.



Welcome, Santi! 🙌🇲🇽 — Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2021

Santiago Muñoz, de 19 años de edad, se integrará al cuadro Sub 23 de los Magpies y dependerá de sus actuaciones integrarlo al primer equipo o darlo a préstamo a partir de la siguiente campaña.

"Es un sueño hecho realidad, es un gran equipo, una gran institución", dijo Santiago Muñoz en un video de despedida publicado por el equipo de futbol Santos, donde jugaba como delantero.

⚔️ "Todo lo que me enseñaron aquí me lo llevo allá y me lo voy a seguir llevando a todos lados. Yo a donde vaya voy a ser un #Guerrero, y donde esté llevaré tatuado a Club Santos." ❤️🇳🇬 ¡Mucho éxito, @santi_mr10! ¡Siempre representando en #ModoGuerrero⚔️! pic.twitter.com/8ENU0ka3MK — Club Santos (@ClubSantos) August 31, 2021

Llegada de Santiago Muñoz al Newcastle recuerda la historia de Goal

La llegada de Santiago Muñoz al Newcastle recuerda la historia de Santiago Muñez, personaje interpretado por el actor Kuno Becker en la película “Goal! The Dream Begins".

Santiago Muñez es un mexicano que trabaja en Los Ángeles, California y su sueño es jugar futbol a nivel profesional. Finalmente, el personaje de Kuno Becker recibe una oportunidad para probarse con el Newcastle y después de mucho esfuerzo logra convertirse en un referente de la plantilla hasta el punto de llamar la atención del Real Madrid, equipo que lo contrata tras sus grandes actuaciones en el Reino Unido.

Mientras que Santiago Muñoz, originario de Texas, Estados Unidos, llegó a Santos en 2018 con tan sólo 15 años y en octubre de 2020 recibió la oportunidad de debutar en el primer equipo de los Guerreros.

Hace unos meses, Muñoz disputó su primer partido como titular en Liga MX y debido al parecido de su nombre con el personaje que interpretó Becker, Newcastle reaccionó en redes sociales a la primera titularidad de "Santi".

