VIDEO: Explosión de gasolinera en Sao Paulo deja varios heridos

Una explosión en una gasolinera en Sao Paulo, en Brasil, dejó varios heridos. De acuerdo con medios locales, los hechos habrían ocurrido por culpa de un camión.

🔴 🇧🇷#AHORA |#BRASIL Gran explosión en una estación de servicio de São Paulo. Se registran varios heridos en un restaurante cercano a la estación. pic.twitter.com/sM5EwCtgIK — Marcelo Umpierrez (@emekavoces) June 30, 2021

Hasta el momento, la cifra de heridos por la explosión de la gasolinera es de 15 personas; sin embargo, las autoridades de Sao Paulo, Brasil, prevén que aumente en las próximas horas. Los reportes indican que varios de los heridos estaban en un restaurante cercano.

Gran explosión en una estación de servicio de São Paulo. Se registran varios heridos en un restaurante cercano a la estación, escribió un usuario en redes sociales.

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El momento de la explosión en la gasolinera fue captado en videos que circulan en redes sociales y que muestran la magnitud del estallido, el cual alcanzó a negocios aledaños.

⚡️ #URGENTE | De acuerdo con medios locales, un camión habría provocado la voladura de la gasolinera en Sao Paulo, Brasil. Informes de 15 personas heridas y temen que la cifra aumente. pic.twitter.com/93h8EV7SYr — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2021

En las imágenes se observa que la gasolinera se encuentra en llamas y momentos después ocurre la fuerte explosión, misma que provocó que personas cercanas tuvieran que correr para alejarse del lugar. Además, las llamas y una columna de humo alcanzaron varios metros de altura.

En otras escenas se aprecia el momento cuando un grupo de personas grababa el incendio, pero la explosión los sorprende a pesar de que se encontraban varios metros alejados del lugar del incidente en la ciudad de Sao Paulo.

También en México se registró explosión de gasolinera

Hace menos de una semana, se registró una explosión en una estación de gas LP ubicada en el municipio de Montemorelos, en Nuevo León, la cual no dejó personas lesionadas; no obstante, dos trabajadores fueron trasladados al hospital como medida de prevención y una persona fue atendida en el lugar por presentar crisis nerviosa.

La explosión ocurrió alrededor de las 18 horas de este jueves 24 de junio en la gasolinera "Gas Ideal", ubicada sobre la carretera General Terán - Montemorelos, de acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León.

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