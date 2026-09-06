Tenía más de 2 millones de seguidores y era presentadora de TV; ahora enfrenta pena de muerte: La historia de Sarah Khalifa

Sarah Khalifa, famosa influencer y conductora de televisión egipcia , fue condenada a la pena de muerte por un tribunal de El Cairo ; la presentadora de 39 años será ejecutada en la horca tras ser hallada culpable de delitos relacionados con las drogas.

En días recientes, el Tribunal Penal de El Cairo dictó la sentencia contra Sarah Khalifa y otras 11 personas, declaradas culpables de formar parte de una red criminal relacionada con la obtención de sustancias para la fabricación de estupefacientes y el tráfico de drogas.

La sentencia alcanzó a 12 personas en un caso con 28 acusados

La condena contra Sarah Khalifa forma parte de un proceso más amplio en el que 28 personas fueron llevadas ante la justicia por la presunta operación de una red dedicada al narcotráfico.

Además de las 12 sentencias de muerte, el tribunal impuso cadena perpetua a nueve acusados y absolvió a otras siete personas; el expediente incluyó el aseguramiento de más de 750 kilogramos de narcóticos , de acuerdo con la información difundida por la investigación.

Según la Fiscalía, la organización obtenía desde el extranjero materiales que posteriormente eran utilizados para elaborar drogas sintéticas; las sustancias eran almacenadas en viviendas mientras los integrantes de la red tenían tareas distintas relacionadas con la adquisición de insumos, la fabricación y su posterior distribución.

Durante las investigaciones también fueron aseguradas armas de fuego y municiones que, según las autoridades, no contaban con licencia.

De la televisión y las redes sociales a enfrentar la pena de muerte

Antes de su detención, Sarah Khalifa era una figura conocida en la televisión egipcia. La conductora de 39 años alcanzó popularidad como presentadora del programa de seguridad y crimen “Misión Imposible”, transmitido por el canal privado Al-Mehwar.

Su presencia pública también iba más allá de la pantalla; Khalifa dirigía una clínica de cirugía estética y una empresa dedicada a la organización de eventos; además, reunía más de dos millones de seguidores en Instagram, donde mantenía una importante actividad.

Durante la audiencia en la que se dio a conocer la resolución, medios egipcios reportaron que la presentadora rompió en llanto y pidió al tribunal que escuchara su defensa.

Sarah Khalifa fue detenida desde abril de 2025

La conductora fue arrestada en abril de 2025 como parte de la investigación que derivó en el proceso contra la red de narcotráfico.

La sentencia de muerte no fue la única resolución judicial que enfrentó recientemente; el mismo tribunal también la condenó a tres años de prisión en otro proceso, relacionado con la agresión y grabación de su chófer.

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¿La condena de muerte contra Sarah Khalifa todavía puede cambiar?

Aunque el tribunal dictó la pena capital, el proceso todavía cuenta con recursos legales que pueden modificar el futuro de la sentencia.

El veredicto fue emitido después de cumplir con el procedimiento que contempla la consulta al gran muftí de Egipto en los casos que involucran una posible pena de muerte; su opinión tiene carácter religioso y no es vinculante para la decisión judicial.

La defensa de los acusados todavía puede recurrir a las vías de apelación previstas por la legislación egipcia, incluido un procedimiento ante el Tribunal de Casación y la posibilidad de solicitar una revisión del caso.