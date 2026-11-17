Las autoridades de Estados Unidos realizaron este martes 17 de noviembre una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, la cual se transmitió a nivel nacional través de los canales de televisión y estaciones de radio.

El ejercicio fue organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que previamente informó que se trataba de un procedimiento rutinario y obligatorio por ley.

¿Cómo fue la alerta en Estados Unidos?

La prueba se llevó a cabo a las 14:00 horas, tiempo del este, y contempló la transmisión de una notificación de aproximadamente un minuto mediante estaciones de radio y proveedores de televisión abierta, por cable y satélite.

La alerta señalaba que se trataba de un ensayo nacional del sistema, emitido por FEMA, especificando que no era necesario realizar ninguna acción.

“Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que abarca los Estados Unidos desde las 2:20 p. m. del 17 de noviembre de 2026 hasta las 2:35 p. m.”, fue el mensaje.

Just got the nationwide FEMA emergency test alert in Los Angeles



Did you get it where you live? pic.twitter.com/C6AOok5sT2 — Stella X (@Stellaaa) November 17, 2026

La agencia federal había anticipado el ejercicio ante los rumores que comenzaron a circular en redes sociales, aclarando que no habría apagones ni situaciones de emergencia, sino únicamente una evaluación programada de los mecanismos de comunicación utilizados para transmitir avisos a la población.

No es la primera alerta nacional en Estados Unidos

La legislación estadounidense establece que FEMA debe efectuar una prueba nacional del EAS al menos una vez cada tres años.

El ejercicio anterior de alcance nacional se realizó en octubre de 2023 y también incluyó una evaluación del sistema de Alertas Inalámbricas de Emergencia, que sí envió notificaciones a los teléfonos celulares.

This was the Emergency Alert Test pic.twitter.com/nFQ8xBIMD2 — Jeff Storobinsky (@JeffStorobinsky) November 17, 2026

La agencia explicó que el sistema constituye una de las herramientas disponibles para difundir información durante una verdadera emergencia.