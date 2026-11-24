La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la tarde y noche de este martes 24 de noviembre en tres alcaldías de la CDMX.

Hasta el momento, las demarcaciones afectadas son Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Milpa Alta, sin embargo, en las próximas horas se podrían sumar otras.

Alerta Amarilla por lluvia en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en tres alcaldías de la CDMX debido al fortalecimiento de las lluvias registrado durante la tarde y noche de este martes 24 de noviembre.

Las precipitaciones comenzaron a presentarse de manera aislada, con intensidad débil y lloviznas, principalmente en zonas del norte y poniente de la capital.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que las condiciones podrían intensificarse durante las siguientes horas.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, suficientes para ocasionar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.

Se activa Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la tarde y noche del martes 24/11/2026 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @TuAlcaldiaGAM y @AlcMilpaAlta.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/31ADlPrw9V — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026

También existe riesgo de caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se pidió a la población tomar precauciones.

La dependencia informó que la alerta permanecía activa en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Milpa Alta.

La medida contempla el periodo de las 19:00 a las 22:00 horas de este martes, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Entre las medidas preventivas, la SGIRPC pidió retirar la basura de las coladeras tanto dentro como fuera de las viviendas, además de mantener cerradas puertas y ventanas para reducir posibles afectaciones por las precipitaciones.

Asimismo, recomendó no intentar cruzar calles o avenidas donde se formen corrientes de agua, ya que pueden representar un peligro para peatones y automovilistas..