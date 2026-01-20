VIDEO: Mujer se cuelga de la puerta de su auto para evitar que se lo roben en Puebla

una mujer decidió jugarse el todo por el todo para evitar que le robaran su automóvil en la colonia San José Xilotzingo, en la ciudad de Puebla. Al ver que un hombre intentaba huir con su vehículo, la víctima se colgó de la puerta del coche mientras este avanzaba, en un intento desesperado por no perder su patrimonio.

La escena, que pudo terminar en tragedia, activó un despliegue operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que permitió la detención del presunto responsable minutos después.

Mujer arriesga su vida por intentar frustrar el robo de su auto en Puebla

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió cuando el sujeto abordó el vehículo con la intención de robarlo. Al percatarse, la propietaria reaccionó de inmediato y se sujetó de la puerta mientras el automóvil comenzaba a moverse.

Aunque logró impedir que el robo se consumara en ese momento, la situación representó un riesgo grave para su integridad. Vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió que policías municipales llegaran rápidamente a la zona.

#Nacional | Mujer se aferra a su auto para evitar robo en Puebla 🚨

Un hombre fue detenido en el bulevar Valsequillo tras intentar robar un vehículo y arrastrar a la propietaria, quien en un momento de desesperación se sostuvo de la puerta para impedir el asalto. pic.twitter.com/MPMxjWB38r — En Serio Noticias (@EnSerioNoticias) January 20, 2026

Detienen al presunto ladrón tras operativo en Puebla

Elementos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en calles de San José Xilotzingo, donde lograron detener a Mario “N”, de 50 años de edad, señalado como el probable responsable del robo del vehículo .

El hombre fue asegurado sin que se reportaran personas lesionadas, y el automóvil quedó bajo resguardo de las autoridades. La rápida intervención evitó que el incidente escalara a consecuencias mayores.

🚓 Durante una oportuna intervención, #LaPolicíaDeLaCiudad detuvo a un hombre por su probable participación en el delito de robo en la colonia San José Xilotzingo. pic.twitter.com/R3aDqnH4lI — SSC Puebla (@SSC_Pue) January 20, 2026

El ladrón del auto en Puebla tiene antecedentes

Las autoridades informaron que Mario “N” no era un desconocido para el sistema de justicia. El detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, robo a negocio y lesiones, lo que refuerza la línea de investigación en su contra.

Al momento de su detención, le fueron asegurados:



Un teléfono celular

Dinero en efectivo

El automóvil involucrado en el intento de robo

Todo fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para integrar la carpeta de investigación.

Robos de auto: un delito que sigue generando miedoCasos como este reflejan la desesperación de muchas víctimas, que ante el temor de perder su vehículo —en muchos casos su principal herramienta de trabajo— reaccionan sin medir los riesgos.

