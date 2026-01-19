Robó un auto y asesinó al conductor en Cuautitlán, Edomex; lo atraparon con 2 toneladas de autopartes

Un crimen violento perpetrado en el Estado de México (Edomex) desencadenó una intensa cacería policial que culminó en la capital del país. Autoridades de la Ciudad de México lograron la detención de tres presuntos delincuentes y el aseguramiento de un "deshuesadero" clandestino con más de dos toneladas de autopartes, tras investigar el homicidio de un automovilista en Cuautitlán Izcalli.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia en coordinación con la Fiscalía de la CDMX y autoridades mexiquenses, luego de que un hombre fuera despojado de su vehículo y asesinado el pasado 16 de enero.

Del Cuautitlán a San Juan de Aragón: Así dieron con posibles asesinos

Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C5 y C2, los agentes detectaron que el vehículo robado a la víctima había cruzado la frontera hacia la Ciudad de México. El seguimiento digital llevó a los oficiales hasta un inmueble ubicado en la Avenida 525, colonia San Juan de Aragón Primera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tras obtener una orden de cateo, los elementos de la SSC y la Fiscalía ingresaron al predio. En el lugar recuperaron el automóvil color blanco, presunta propiedad de la víctima mortal, así como una motocicleta y otros tres vehículos. Lo más alarmante fue el hallazgo de dos toneladas de autopartes robadas, listas para su venta.

Además, el predio ocultaba fauna: cinco perros, más de 50 aves y peces quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Cae el presunto homicida en Azcapotzalco

De manera simultánea y como parte de la misma investigación, se desplegó un operativo en la colonia San Marcos, alcaldía Azcapotzalco. En el cruce de Avenida 22 de Febrero y Antigua Calzada de Guadalupe, fue detenido un hombre de 45 años.

Este sujeto es señalado como el probable autor material del homicidio, ya que circulaba a bordo de una motocicleta vinculada directamente a la agresión en Cuautitlán Izcalli. Al momento de su captura, portaba dosis de cristal, cocaína y marihuana.

En el punto del cateo en la Gustavo A. Madero, fueron detenidos una mujer de 43 años y un hombre de 41 años, quienes resguardaban el predio y fueron sorprendidos con un automóvil color rojo y bolsas de marihuana. Los tres implicados, quienes cuentan con antecedentes de robo de vehículos, quedaron a disposición del Ministerio Público.