¡Cada vez alcanza menos! Surtir la despensa se ha convertido en todo un reto para millones de familias mexicanas para la recta final del año debido al incremento de costos; te compartimos el precio de la canasta básica en noviembre 2026.

Precio REAL de la canasta básica en México durante noviembre 2026

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) revelo que la canasta básica en México se ubica en $2 mil 168 pesos en México para el mes de noviembre 2026.

El surtir la despensa aumento un promedio de $13.13 pesos, un incremento del 0.61$ respecto al mes anterior.

¿Qué productos de la canasta básica subieron de precio en México?

Los productos y alimentos que más subieron de precio en México durante el penúltimo mes del año son:

Tomate verde - $47.56 pesos el kilo.

Jitomate - $49.11 pesos el kilo.

Zanahoria - $20.41 pesos el kilo.

Huevo - $47.09 pesos el kilo.

Sardina - 45.78 pesos el kilo.

Recuerda que el costo de estos artículos podría variar dependiendo del lugar y establecimiento al que los usuarios acudan a adquirir los productos.

ANPEC | CBA noviembre 2026: $2,168.02 (+0.61%). Tomate verde +34.10%, jitomate +21.73%, zanahoria +8.11%, huevo +5.83%, sardina +4.20%. Nada es súbito. Menos la inflación alimentaria. #BoletínSemanalANPEC #PreciosAlAlza https://t.co/wEwbcbVs6r — ANPEC (@ANPECmx) November 26, 2026

Regiones en las que la canasta básica supera los 2 mil pesos por familia

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió la lista de los 5 estados con la canasta básica más cara en México durante el mes de noviembre 2026.

Colima - $2 mil 427 pesos por familia.

Baja California Norte $2 mil 394 pesos por familia.

Estado de México (Edomex) - $2 mil 383 pesos por familia.

Zacatecas - $2 mil 360 pesos por familia.

San Luis Potosí - $2 mil 326 pesos por familia.

Por otro lado, los estados con mayor variación de precios son: Yucatán, Colima, San Luis Potosí, Baja California Norte e Hidalgo.

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El precio de la canasta básica en México suele aumentar por la inflación generalizada, la cual afecta los costos de producción, así como la distribución de alimentos y productos básicos.

Además, el costo puede cambiar debido a los incrementos en el precio de otros insumos como el transporte, energía y materia prima.

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