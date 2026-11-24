¡Ir al mercado cada vez es más caro! La inflación en México registró un nuevo aumento durante la primera quincena de noviembre 2026, impactando en el precio de distintos alimentos, servicios y productos en el país.

El tomate verde, jitomate y el chile poblano se coronaron como los productos y servicios que más subieron de precio.

¿Cómo está la inflación en México actualmente?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.96% en la primera quincena de noviembre 2026 , ubicándose arriba de los 3.75% registrados en el mes de octubre.

Desde hace varios meses, la inflación se aleja del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.

En la primera quincena de noviembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 148.110 y representó un aumento de 0.54% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.96%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.68% subyacente ▪️4.90% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/h0SPLEBon3 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 24, 2026

Lista de alimentos y servicios con mayor aumento de precio en noviembre 2026

Otro golpe al bolsillo. Esta es la lista de alimentos, productos y servicios que más subieron de precio durante las primeras dos semanas de noviembre 2026, según el INEGI.

Tomate verde.

Jitomate.

Chile poblano.

Servicios de electricidad.

Servicios profesionales.

Huevo.

Pollo.

Vivienda propia.

Inflación en México: Precio del jitomate, tomate verde y chile poblano sube en primera quincena de noviembre ¿Qué subió más de precio en México?

¿A cuánto está el tomate verde, jitomate y chile poblano en México?

El precio del tomate verde se encuentra entre los $16 hasta los $35 pesos el kilo en algunas zonas de México, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Por otro lado, el precio de jitomate en México oscila entre los $19.00 hasta los $98.50 pesos el kilo.

Mientras que el precio del chile poblano ronda entre los $63.00 hasta los $81.00 pesos el kilo, según distintos supermercados.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.