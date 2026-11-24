¡Ir al mercado cada vez es más caro! La inflación en México registró un nuevo aumento durante la primera quincena de noviembre 2026, impactando en el precio de distintos alimentos, servicios y productos en el país.
El tomate verde, jitomate y el chile poblano se coronaron como los productos y servicios que más subieron de precio.
¿Cómo está la inflación en México actualmente?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.96% en la primera quincena de noviembre 2026, ubicándose arriba de los 3.75% registrados en el mes de octubre.
Desde hace varios meses, la inflación se aleja del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.
En la primera quincena de noviembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 148.110 y representó un aumento de 0.54% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.96%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.68% subyacente ▪️4.90% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/h0SPLEBon3 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 24, 2026
Lista de alimentos y servicios con mayor aumento de precio en noviembre 2026
Otro golpe al bolsillo. Esta es la lista de alimentos, productos y servicios que más subieron de precio durante las primeras dos semanas de noviembre 2026, según el INEGI.
- Tomate verde.
- Jitomate.
- Chile poblano.
- Servicios de electricidad.
- Servicios profesionales.
- Huevo.
- Pollo.
- Vivienda propia.
¿A cuánto está el tomate verde, jitomate y chile poblano en México?
El precio del tomate verde se encuentra entre los $16 hasta los $35 pesos el kilo en algunas zonas de México, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).
Por otro lado, el precio de jitomate en México oscila entre los $19.00 hasta los $98.50 pesos el kilo.
Mientras que el precio del chile poblano ronda entre los $63.00 hasta los $81.00 pesos el kilo, según distintos supermercados.
¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.