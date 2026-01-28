Avión con 15 pasajeros se estrella en el norte de Colombia: no habría sobrevivientes

Un avión de la aerolínea Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña con 15 personas a bordo desapareció el 28 de enero de 2026 en la región montañosa del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, Colombia. La aeronave perdió contacto con el control de tráfico aéreo poco después de despegar y las autoridades activaron de inmediato un operativo de búsqueda y rescate en una zona de difícil acceso.

Tras intensas labores en tierra y aire, las autoridades hallaron restos de la aeronave siniestrada, y hasta el momento no se han registrado sobrevivientes. Entre los pasajeros se encontraban figuras políticas de la región, lo que ha generado atención sobre las causas del accidente y el devenir de las investigaciones.

La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos… — Mafe Rojas (@maferojas) January 28, 2026

La aeronave involucrada era un Beechcraft 1900D (matrícula HK-4709), un avión típico para vuelos regionales en zonas con topografía compleja. La falta de condiciones meteorológicas favorables y el terreno abrupto del Catatumbo complicaron las operaciones iniciales para localizar la aeronave tras la pérdida de contacto.

Una zona clave: ¿por qué el Catatumbo complicó la búsqueda?

La aeronave desapareció en la región del Catatumbo, un corredor montañoso del norte de Colombia caracterizado por orografía abrupta, escasa conexión terrestre y condiciones climáticas variables, factores que suelen dificultar las operaciones aéreas y los trabajos de rescate.

Tras la activación de la alerta, autoridades aeronáuticas y fuerzas de seguridad concentraron la búsqueda en una franja rural entre La Playa de Belén y Hacarí, donde el acceso es limitado incluso para equipos especializados. En esa zona fueron localizados restos del avión, lo que permitió confirmar el siniestro.

Horas después, la Ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas Mantilla confirmó que el avión cayó por una vereda de La Playa de Belén y aseguró que se mantiene en comunicación con la alcaldesa, Yoly Margarita Ruedas .

¿Quiénes viajaban y qué se sabe del avión?

Vuelo: Operado por Satena y arrendado a SEARCA , partió de Cúcuta con destino a Ocaña .

y arrendado a , partió de con destino a . Contacto perdido: Cerca de las 11:54 a.m. hora local, durante el descenso final.

Pasajeros y tripulación: 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Desde que se perdió el contacto, unidades de la Aerocivil (Autoridad de Aviación Civil) y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegaron helicópteros y equipos terrestres para localizar la aeronave.

Después de horas de búsqueda, encontraron restos de la aeronave siniestrada, lo que permitió a las autoridades declarar oficialmente el accidente y disponer apoyo especializado para la recuperación de cuerpos y evidencias.

Entre las personas a bordo están Diógenes Quintero , representante a la Cámara de Colombia y Carlos Salcedo, candidato a la misma curul, junto con miembros de sus equipos. La presencia de estos dos líderes políticos ha intensificado la atención mediática y las solicitudes de transparencia en las investigaciones oficiales.