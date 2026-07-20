Se forma la tormenta tropical “Fausto” en el Pacífico: Efectos en México y probabilidades de que se convierta en huracán
Este lunes 20 de julio se formó la tormenta tropical “Fausto": ¿qué efectos podría tener en México y cuáles son las probabilidades de que se convierta en huracán?
Este lunes 20 de julio, la Comisión Nacional de Agua, Conagua, anunció la formación de la tormenta tropical "Fausto", además de su ubicación, sus efectos en México y si evolucionará su categoría.
¿Cuál es la trayectoria de "Fausto" y qué posibilidades tiene de subir su categoría y convertirse en huracán?
Se forma la tormenta tropical "Fausto" en el Océano Pacífico
Según el informe oficial de autoridades de las 9 de la mañana, la depresión tropical que se mantenía vigilada en el Pacífico aumentó su categoría a tormenta tropical "Fausto".
Por ahora, la Conagua mantiene su monitoreo, pues este fenómeno tiene altas probabilidades de seguir subiendo de categorías en las aguas del Océano Pacífico.
¿Cuál es la trayectoria de "Fausto"?
El centro de "Fausto" está a mil 250 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Actualmente, el fenómeno se está moviendo al oeste-noroeste a una velocidad de 20 km/h. Este trayectoria que leva actualemente provoca que el ciclón se adentre más al mar y se aleje de tocar tierra en algún continente.
La #TormentaTropical #Fausto, se localiza a 1,250 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Se desplaza hacia el oeste-noroeste, sin que represente peligro para #México. 🤓— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 20, 2026
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¿Se convertirá en huracán? Este es el pronóstico oficial
Las predicciones numéricas del Servicio Meteorológico Nacional indican que "Fausto" encontrará condiciones para seguir subiendo su intensidad, por lo que se espera que alcance la categoría de huracán en las próximas horas:
- Lunes 20 de julio (tarde): Se pronostica que evolucione a Huracán Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 120 a 140 km/h, ubicándose a mil 230 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
- Martes 21 y miércoles 22 de julio: El sistema alcanzará la Categoría 2, con vientos sostenidos de hasta 175 km/h y rachas de 215 km/h a una distancia superior a los mil 300 km de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.
- Jueves 23 al sábado 25 de julio: "Fausto" se mantendrá como huracán en mar abierto, bajando su intensidad conforme a más de dos mil kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.
¿Qué efectos tendrá "Fausto" en México?
A pesar de que el fenómeno subirá sus categorías hasta huracán, las autoridades de la Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil han comunicado que el fenómeno no genera ningún efecto en México.
Por su lejanía y a la trayectoria que tiene ahora:
- No se prevén lluvias, rachas de viento ni oleaje elevado.
- No existen zonas de alerta ni de vigilancia para la navegación en el mar o la población en general.