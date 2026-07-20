Se forma la tormenta tropical “Fausto” en el Pacífico: Efectos en México y probabilidades de que se convierta en huracán

Este lunes 20 de julio, la Comisión Nacional de Agua, Conagua, anunció la formación de la tormenta tropical "Fausto", además de su ubicación, sus efectos en México y si evolucionará su categoría.

¿Cuál es la trayectoria de "Fausto" y qué posibilidades tiene de subir su categoría y convertirse en huracán?

Se forma la tormenta tropical "Fausto" en el Océano Pacífico

Según el informe oficial de autoridades de las 9 de la mañana, la depresión tropical que se mantenía vigilada en el Pacífico aumentó su categoría a tormenta tropical "Fausto".

Por ahora, la Conagua mantiene su monitoreo, pues este fenómeno tiene altas probabilidades de seguir subiendo de categorías en las aguas del Océano Pacífico.

¿Cuál es la trayectoria de "Fausto"?

El centro de "Fausto" está a mil 250 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Actualmente, el fenómeno se está moviendo al oeste-noroeste a una velocidad de 20 km/h. Este trayectoria que leva actualemente provoca que el ciclón se adentre más al mar y se aleje de tocar tierra en algún continente.

La #TormentaTropical #Fausto, se localiza a 1,250 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Se desplaza hacia el oeste-noroeste, sin que represente peligro para #México. 🤓



Más información en el gráfico https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/ijA9lL08GG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 20, 2026

¿Se convertirá en huracán? Este es el pronóstico oficial

Las predicciones numéricas del Servicio Meteorológico Nacional indican que "Fausto" encontrará condiciones para seguir subiendo su intensidad, por lo que se espera que alcance la categoría de huracán en las próximas horas:



Lunes 20 de julio (tarde): Se pronostica que evolucione a Huracán Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson



Se pronostica que evolucione a en la escala Martes 21 y miércoles 22 de julio: El sistema alcanzará la Categoría 2 , con vientos sostenidos de hasta 175 km/h y rachas de 215 km/h a una distancia superior a los mil 300 km de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.



El sistema alcanzará la , con vientos sostenidos de hasta 175 km/h y rachas de 215 km/h a una distancia superior a los mil 300 km de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Jueves 23 al sábado 25 de julio: "Fausto" se mantendrá como huracán en mar abierto, bajando su intensidad conforme a más de dos mil kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

¿Qué efectos tendrá "Fausto" en México?

A pesar de que el fenómeno subirá sus categorías hasta huracán, las autoridades de la Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil han comunicado que el fenómeno no genera ningún efecto en México.

Por su lejanía y a la trayectoria que tiene ahora:

