El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 6.8 sacudió Marruecos a última hora de este viernes 8 de septiembre. El sismo se registró alrededor de las 23:11 horas (tiempo local). Se han reportado

Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos informaron que tras las primeras horas se habían encontrado 296 muertos en las provincias y prefecturas de Al Haouz, Marrakech y Ouarzazate.

En un reporte, 24 horas más tarde, la cifra de muertos ascendio a 2 mil 12 y se espera que continúe aumentado mientras sigan las labores de rescate

أعلنت وزارة الداخلية عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب بلادنا، في حصيلة إلى غاية الثانية صباحا من يومه السبت. — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) September 9, 2023

El terremoto se produjo a unos 72 kilómetros al este de la ciudad marroquí de Marrakech y mantuvo una profundidad de 27 kilómetros. Autoridades se movilizaron para conocer los daños en las aéreas donde se sintió el sismo.

Tras el temblor en Marruecos varios edificios sufrieron daños, algunas calles estaban llenas de escombros y las casas presentaban importantes grietas.

At 11 pm local time in western Morocco, a shallow M6.8 earthquake shook the Atlas mountains. Many residences in the region are vulnerable to shaking. Our hearts go out to those affected. Latest info here: https://t.co/nsiHqqNXrS — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 8, 2023

Videos del sismos de 6.8 en Marruecos

En redes sociales circularon varios videos del momento del sismo en Marruecos y los daños que éste dejó, en otros clips se ve cómo se cayeron algunos edificios.

En las imágenes compartidas en redes, se ve a varias personas que corrían en un área de juegos de un centro comercial para salir debido a la fuerza del movimiento.

#Mundo | Momento en el que colapsa un edificio en Marruecos, tras el fuerte sismo que sacudió azotó Marrakesh el día de hoy#1020AM pic.twitter.com/7L4KjXj3OA — Radio Ñandutí (@nanduti) September 9, 2023

En otras, una persona estaba grabando una casa, de un momento a otro el edificio colapsó y las personas comenzaron a gritar del miedo.

Después del temblor, algunas personas comenzaron recorrieron las calles y grabaron en video los daños estructurales de algunas casas y edificios en la zona.

Secuelas tras el sismo 6,9 en Marruecos



Reportan daños estructurales en la plaza Jemaa El-Fnaa y en el mercado de Marrakech, tras el movimiento telúrico. pic.twitter.com/Tvgh2vMbV8 — Sepa Más (@Sepa_mass) September 9, 2023

Nuevos videos del sismo en Marruecos muestran heridos graves y muertes bajo los edificios derrumbados. pic.twitter.com/KrkPV4IIVa — 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝕏 (@noticiasenx) September 9, 2023