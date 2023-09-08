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VIDEO: Sismo de magnitud 6.8 ​​en Marruecos; suman más de 2 mil muertos

El sismo magnitud 6.8 ​ sacudió a la provincia de Chichaoua en Marruecos alrededor de las 23:11 horas (tiempo local) de este día 8 de septiembre.

Sismo magnitud 6,8 ​​azota en Marruecos
Sismo magnitud 6,8 azota en Marruecos|Pexels

Escrito por: Pilar Espinoza y Jesica Constantino

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 6.8 sacudió Marruecos a última hora de este viernes 8 de septiembre. El sismo se registró alrededor de las 23:11 horas (tiempo local). Se han reportado

Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos informaron que tras las primeras horas se habían encontrado 296 muertos en las provincias y prefecturas de Al Haouz, Marrakech y Ouarzazate.

En un reporte, 24 horas más tarde, la cifra de muertos ascendio a 2 mil 12 y se espera que continúe aumentado mientras sigan las labores de rescate

El terremoto se produjo a unos 72 kilómetros al este de la ciudad marroquí de Marrakech y mantuvo una profundidad de 27 kilómetros. Autoridades se movilizaron para conocer los daños en las aéreas donde se sintió el sismo.

Tras el temblor en Marruecos varios edificios sufrieron daños, algunas calles estaban llenas de escombros y las casas presentaban importantes grietas.

Videos del sismos de 6.8 en Marruecos

En redes sociales circularon varios videos del momento del sismo en Marruecos y los daños que éste dejó, en otros clips se ve cómo se cayeron algunos edificios.

En las imágenes compartidas en redes, se ve a varias personas que corrían en un área de juegos de un centro comercial para salir debido a la fuerza del movimiento.

En otras, una persona estaba grabando una casa, de un momento a otro el edificio colapsó y las personas comenzaron a gritar del miedo.

Después del temblor, algunas personas comenzaron recorrieron las calles y grabaron en video los daños estructurales de algunas casas y edificios en la zona.