¿Se termina el servicio de la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya del Metrobús? Esto sabemos

En las últimas horas surgieron dudas entre usuarios sobre la continuidad de la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya del Metrobús que conecta dos líneas clave del sistema de transporte en la Ciudad de México tras el anuncio sobre el fin del servicio emitido por autoridades el 29 de diciembre de 2025.

El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya se implementó como apoyo a los usuarios de la Línea 1 del Metro CDMX desde noviembre de 2023 debido a las obras de modernización.

Usuarios del Metrobús señalaron que esta ruta permite la conexión directa entre la Línea 2 y la Línea 7, facilitando traslados más rápidos y seguros en la Ciudad de México.

¿Se termina el servicio de la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya del Metrobús?

A través de un mensaje oficial en redes sociales, autoridades capitalinas informaron que el servicio se mantendrá activo de forma indefinida, luego de peticiones de la ciudadanía que utiliza esta conexión como parte de su trayecto diario.

¿Por qué es importante esta ruta del Metrobús?

La ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya es clave porque enlaza dos de las líneas más utilizadas del Metrobús , lo que permite evitar transbordos adicionales y trayectos más largos.

Además, esta conexión ha sido señalada por usuarios como una alternativa que mejora la seguridad vial y la eficiencia en los desplazamientos dentro de la ciudad.

Movilidad y transporte en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que, a través de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) , se mantendrán acciones para mejorar el servicio y ofrecer traslados más seguros y eficientes, sin precisar cambios específicos ni fechas para eventuales ajustes.

En este caso, la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya seguirá funcionando de manera indefinida, al conectar la Línea 2 y la Línea 7 del Metrobús, una de las conexiones más utilizadas por los usuarios.

¿En qué horario opera el Metrobús CDMX?

Actualmente, el Metrobús opera con los siguientes horarios generales:



Lunes a viernes: de 04:30 a 00:00 horas

Sábados: de 05:00 a 00:00 horas

Domingos y días festivos: de 05:00 a 00:00 horas

El 1 de enero se ofrecerá el siguiente horario:



De 05:00 a 00:00 horas en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7