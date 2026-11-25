En 2025 apenas se tituló de Derecho y Raquel Bonilla ya asumió como titular de la Secretaría de Educación de Veracruz. No obstante, la oposición cuestionó su perfil curricular, ya que consideran que es insuficiente para que ocupe el cargo.

¿Quién es Raquel Bonilla, nueva titular de la Secretaría de Educación de Veracruz?

La también exsenadora por el partido Morena fue cuestionada sobre si en su permanencia en la Cámara Alta se preocupó por la educación en el estado.

“¿Alguna vez ha impartido usted clases frente a grupo o dirigido alguna institución educativa? Durante su paso por el Senado, ¿integró alguna comisión de educación o presentó iniciativas en esa materia? Porque también es un acto de corrupción aceptar un cargo para el que no se está preparada”, afirmó la diputada María Elena Córdova, de Movimiento Ciudadano.

La respuesta de Raquel Bonilla ante las críticas por su nombramiento

Según el currículum publicado en la página de su propio partido, Raquel Bonilla Herrera fue senadora suplente de Claudia Tello Espinosa y formó parte de las comisiones de Marina, Energía, Pesca y Acuacultura, así como la de Anticorrupción y Transparencia.

Sin embargo, en su conferencia, Raquel Bonilla declinó responder y alegó que ese evento “no debería convertirse en un ejercicio de revisión retrospectiva de mi vida académica o profesional”.