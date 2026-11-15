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¿Se va el frío y llega el calor a CDMX? El pronóstico del clima por alcaldía para este domingo

Consulta el pronóstico del clima por alcaldía para este domingo 15 de noviembre en CDMX; revisa las temperaturas esperadas.

3 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¿Planeas salir a pasear este domingo? El clima de la Ciudad de México experimentará contrastes importantes a lo largo del día; te compartimos el pronóstico del tiempo por alcaldía para este 15 de noviembre.

La temperatura máxima de 25°C, mientras que la mínima será de 11°C.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 15 de noviembre 2026?

Para la tarde de este domingo se espera un ambiente caluroso, con cielo despejado a medio nublado, sin lluvias.

Además, se esperan vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 40 km/hr. Se recomienda estar atentos a las alertas de Protección Civil.

¿A qué hora habrá más frío en CDMX este domingo?

La Secretaría de Riesgos y Protección Civil reveló que la temperatura en la Ciudad de México comenzará a bajar a partir de las 18:00 horas.

Por su parte a las 19:00 horas la temperatura alcanzará los 19°C para la tarde de este domingo.

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: Temperatura máxima y mínima

  • Álvaro Obregón: Máxima de 23 °C / Mínima de 11 °C
  • Azcapotzalco: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
  • Benito Juárez: Máxima de 24 °C / Mínima de 12 °C
  • Coyoacán: Máxima de 24 °C / Mínima de 11 °C
  • Cuajimalpa: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C
  • Cuauhtémoc: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
  • Gustavo A. Madero: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
  • Iztacalco: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
  • Iztapalapa: Máxima de 25 °C / Mínima de 11 °C
  • Magdalena Contreras: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C
  • Miguel Hidalgo: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
  • Milpa Alta: Máxima de 21 °C / Mínima de 10 °C
  • Tláhuac: Máxima de 24 °C / Mínima de 11 °C
  • Tlalpan: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C
  • Venustiano Carranza: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
  • Xochimilco: Máxima de 23 °C / Mínima de 11 °C

Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX

¡No te arriesgues! Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.

  • Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.
  • Utiliza crema protectora para la piel.
  • Lávate las manos con frecuencia.
  • Evita cambios bruscos de temperaturas.
  • Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.
  • En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.

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