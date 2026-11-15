¿Planeas salir a pasear este domingo? El clima de la Ciudad de México experimentará contrastes importantes a lo largo del día; te compartimos el pronóstico del tiempo por alcaldía para este 15 de noviembre.
La temperatura máxima de 25°C, mientras que la mínima será de 11°C.
¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 15 de noviembre 2026?
Para la tarde de este domingo se espera un ambiente caluroso, con cielo despejado a medio nublado, sin lluvias.
Además, se esperan vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 40 km/hr. Se recomienda estar atentos a las alertas de Protección Civil.
¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, se espera ambiente #cálido y cielo #despejado a medio #nublado. Sin condiciones para #lluvias. #Temperatura máxima: 25 °C #Temperatura mínima: 11 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/FrmhtqzN7l— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2026
¿A qué hora habrá más frío en CDMX este domingo?
La Secretaría de Riesgos y Protección Civil reveló que la temperatura en la Ciudad de México comenzará a bajar a partir de las 18:00 horas.
Por su parte a las 19:00 horas la temperatura alcanzará los 19°C para la tarde de este domingo.
Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este día en #CDMX. https://t.co/SeeDhn0smh— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2026
Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: Temperatura máxima y mínima
- Álvaro Obregón: Máxima de 23 °C / Mínima de 11 °C
- Azcapotzalco: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
- Benito Juárez: Máxima de 24 °C / Mínima de 12 °C
- Coyoacán: Máxima de 24 °C / Mínima de 11 °C
- Cuajimalpa: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C
- Cuauhtémoc: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
- Gustavo A. Madero: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
- Iztacalco: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
- Iztapalapa: Máxima de 25 °C / Mínima de 11 °C
- Magdalena Contreras: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C
- Miguel Hidalgo: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
- Milpa Alta: Máxima de 21 °C / Mínima de 10 °C
- Tláhuac: Máxima de 24 °C / Mínima de 11 °C
- Tlalpan: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C
- Venustiano Carranza: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C
- Xochimilco: Máxima de 23 °C / Mínima de 11 °C
🌤️ Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén para mañana domingo 15 de noviembre en las 16 alcaldías de la #CDMX 👇 https://t.co/StvCWt3y22— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2026
Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX
¡No te arriesgues! Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.
- Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.
- Utiliza crema protectora para la piel.
- Lávate las manos con frecuencia.
- Evita cambios bruscos de temperaturas.
- Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.
- En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.
Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.
Atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos de contraer enfermedades respiratorias. Protege sobre todo a los bebés, niñas, niños, adultos mayores y animales de compañía. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/2h7XqF7COA— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2026