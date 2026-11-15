¿Planeas salir a pasear este domingo? El clima de la Ciudad de México experimentará contrastes importantes a lo largo del día; te compartimos el pronóstico del tiempo por alcaldía para este 15 de noviembre.

La temperatura máxima de 25°C, mientras que la mínima será de 11°C.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 15 de noviembre 2026?

Para la tarde de este domingo se espera un ambiente caluroso, con cielo despejado a medio nublado, sin lluvias.

Además, se esperan vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 40 km/hr. Se recomienda estar atentos a las alertas de Protección Civil.

¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, se espera ambiente #cálido y cielo #despejado a medio #nublado. Sin condiciones para #lluvias. #Temperatura máxima: 25 °C #Temperatura mínima: 11 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/FrmhtqzN7l — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2026

¿A qué hora habrá más frío en CDMX este domingo?

La Secretaría de Riesgos y Protección Civil reveló que la temperatura en la Ciudad de México comenzará a bajar a partir de las 18:00 horas.

Por su parte a las 19:00 horas la temperatura alcanzará los 19°C para la tarde de este domingo.

Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este día en #CDMX. https://t.co/SeeDhn0smh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2026

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: Temperatura máxima y mínima

Álvaro Obregón: Máxima de 23 °C / Mínima de 11 °C

Máxima de 23 °C / Mínima de 11 °C Azcapotzalco: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C

Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C Benito Juárez: Máxima de 24 °C / Mínima de 12 °C

Máxima de 24 °C / Mínima de 12 °C Coyoacán: Máxima de 24 °C / Mínima de 11 °C

Máxima de 24 °C / Mínima de 11 °C Cuajimalpa: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C

Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C Cuauhtémoc: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C

Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C Gustavo A. Madero: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C

Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C Iztacalco: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C

Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C Iztapalapa: Máxima de 25 °C / Mínima de 11 °C

Máxima de 25 °C / Mínima de 11 °C Magdalena Contreras: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C

Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C Miguel Hidalgo: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C

Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C Milpa Alta: Máxima de 21 °C / Mínima de 10 °C

Máxima de 21 °C / Mínima de 10 °C Tláhuac: Máxima de 24 °C / Mínima de 11 °C

Máxima de 24 °C / Mínima de 11 °C Tlalpan: Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C

Máxima de 22 °C / Mínima de 10 °C Venustiano Carranza: Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C

Máxima de 25 °C / Mínima de 12 °C Xochimilco: Máxima de 23 °C / Mínima de 11 °C

🌤️ Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén para mañana domingo 15 de noviembre en las 16 alcaldías de la #CDMX 👇 https://t.co/StvCWt3y22 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2026

Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX

¡No te arriesgues! Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.

Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.

Utiliza crema protectora para la piel.

Lávate las manos con frecuencia.

Evita cambios bruscos de temperaturas.

Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.

En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.