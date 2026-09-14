Pensó que iba a una cita y terminó secuestrado: Hombre fue obligado a unirse a un grupo delictivo en Guanajuato

Lo que parecía ser una cita acordada a través de redes sociales terminó en un recorrido marcado por golpes, amenazas y presión para integrarse a un grupo delictivo.

Un hombre acudió el 7 de agosto de 2026 al puente de Cieneguita, en San Miguel de Allende, Guanajuato, después de recibir un mensaje en redes sociales mediante el cual fue citado en ese punto. Sin embargo, de acuerdo con la investigación ministerial, la cita habría sido utilizada como un engaño para privarlo de la libertad.

La víctima permaneció varias horas retenida y, durante ese tiempo, habría sido golpeada y amenazada junto con su familia.

Una cita en el puente de Cieneguita que terminó en cautiverio

De acuerdo con la indagatoria, al lugar llegó LITSI ABIGAIL “N”, quien se trasladó a bordo de una camioneta para llevar al hombre hasta un inmueble ubicado en la comunidad de Don Juan.

En ese sitio habría llegado también SERGIO ABRAHAM “N”, quien tomó el control del vehículo.

A partir de entonces comenzó un recorrido por distintos puntos de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Según lo establecido por el Ministerio Público, durante el trayecto ambos habrían agredido al hombre y lo habrían amenazado con causarle daño tanto a él como a su familia.

La exigencia, según la investigación, era que se integrara a un grupo delictivo.

Además de las agresiones y amenazas, la víctima habría sido despojada de su dinero, teléfono celular y otras pertenencias personales.

El comunicado no detalla cuánto tiempo duró el recorrido ni precisa los sitios específicos por los que habría sido trasladada la víctima. Lo que sí establece es que permaneció varias horas privada de la libertad.

El escape que permitió pedir auxilio

La historia cambió cuando el hombre consiguió escapar de sus captores.

Una vez fuera de su alcance, pudo pedir auxilio y el Ministerio Público tuvo conocimiento de lo ocurrido. A partir de ese momento comenzó la actuación de las autoridades para identificar y detener a los presuntos responsables.

En contra de LITSI ABIGAIL “N” se emitió una orden de detención por caso urgente. La mujer fue detenida y posteriormente llevada ante el Poder Judicial, donde un juez calificó como legal su detención.

En el caso de SERGIO ABRAHAM “N”, las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión que, una vez cumplimentada, permitió que también fuera presentado ante un juez de Control.

Ambos quedaron vinculados a proceso por secuestro agravado

Durante la audiencia correspondiente, la Fiscalía presentó los cargos contra ambos.

El juez determinó vincular a proceso a LITSI ABIGAIL “N” y SERGIO ABRAHAM “N” por el delito de secuestro agravado.

Los dos permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso y se determina su situación jurídica conforme avance el procedimiento.