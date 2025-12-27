Arde el “Arca” de Ghana: Seguidores enfurecidos del profeta, Eboh Noé, queman barco tras falsa predicción

Seguidores del profeta de Ghana , Eboh Noé, quemaron un arca, supuestamente relacionada al vidente, este 26 de diciembre tras una predicción fallida para Navidad. El líder religioso aseguraba que el planeta Tierra sería amenazado por un diluvio catastrófico para el 25 de diciembre.

Su solución fue drástica: construir "arcas" masivas de madera para que solo los elegidos pudieran sobrevivir.

Lamentablemente, el discurso caló hondo. Muchos fieles, movidos por el miedo, entregaron sus ahorros de toda la vida para financiar estas embarcaciones, creyendo que eran su único boleto a la salvación.

#Internacional 🇬🇭📄 || Un arca relacionada con el autoproclamado profeta ghanés Eboh Noé fue incendiada luego de que su predicción sobre un supuesto diluvio mundial no se cumpliera. El líder había pedido a sus seguidores vender pertenencias y trasladarse a zonas específicas;… pic.twitter.com/4J9wj1CxHO — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) December 26, 2025

Pobladores dejaron todo por dar su dinero a Eboh Noé y sus arcas

El impacto del mensaje de Noé fue devastador para las familias. Cientos de personas vendieron sus casas, terrenos y ganado a precios regalados para dar el dinero al profeta. Otros abandonaron sus empleos y sacaron a sus hijos de las escuelas para mudarse a campamentos improvisados junto a las barcas.

Pasaron la Nochebuena en vigilia, mirando al cielo y esperando la tormenta que los salvaría de un mundo perdido. Sin embargo, el sol de Navidad brilló con fuerza y ni una sola gota de agua cayó sobre Kumasi.

"El diluvio se pospuso": La excusa que desató caos en Ghana

En lugar de pedir perdón por la falsa alarma, Eboh Noé apareció en redes sociales con una explicación que colmó la paciencia de todos. Afirmó que, gracias a sus oraciones, el castigo divino había sido aplazado.

Lo que más indignó a la gente fue que el profeta pidió ¡más dinero! Según él, ahora que el diluvio tardaría un poco más, necesitaban construir más barcos para la gente que se uniría al ver su "gran poder" para detener la lluvia. Esta respuesta fue la chispa que encendió la violencia.

Thousands of West Africans leave their homes to head to Ghana after being told by ‘prophet’ Ebo Noah that biblical floods would come on Christmas Day.



Thousands donated to him after he claimed he would build Noah’s Ark style boats.



He then brought a new Mercedes. pic.twitter.com/i3R10rFgct — Oli London (@OliLondonTV) December 25, 2025

Multitud prendió fuego a un arca

La mañana de este 26 de diciembre, la indignación reemplazó a la esperanza. Una multitud de antiguos seguidores y familiares de los afectados rodeó uno de los astilleros. Entre gritos y reclamos de justicia, prendieron fuego a la estructura supuestamente ligada a Eboh Noé.

Las llamas consumieron rápidamente el barco que para muchos fue la única forma de liberar la frustración de haberlo perdido todo por una mentira.

Dónde está el profeta de Ghana

Mientras las arcas ardían, el paradero de Eboh Noé se volvió un misterio. Las autoridades locales han iniciado investigaciones ante las denuncias de fraude masivo, pero el daño ya está hecho.

Muchos de los que quemaron el barco ahora se encuentran en una situación desesperada: sin dinero, sin casa y con el corazón roto tras descubrir que el "profeta" solo buscaba sus recursos.