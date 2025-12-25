Raúl Rocha Cantú reaparece en redes con un mensaje de Navidad: ¿Qué dijo?

“La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza”, es parte del mensaje que se publicó en la cuenta oficial de Miss Universo, y que Raúl Rocha Cantú retomó en sus redes sociales.

El dueño de Miss Universo utilizó su cuenta de Instagram para compartir el mensaje navideño que el concurso de belleza colocó en redes el 24 de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo que se puede leer en el mensaje, la organización invitó a “valorar los momentos simples, a caminar por senderos de paz y a compartir lo mejor de quienes somos”.

Raúl Rocha Cantú usó sus historias de Instagram para difundir el mensaje, sin colocar ningún otro texto, únicamente la imagen que aparece en la cuenta verificada de Miss Universo.

Raúl Rocha Cantú desea feliz Navidad y Año Nuevo|IG @raulrocha777

“Que las bendiciones desborden cada corazón y que el amor de Dios continúe creciendo dentro de nosotros”, se lee en el texto de Navidad, mismo en el que desean un feliz Año Nuevo.

Primero París, ahora las redes sociales: ¿Dónde está exactamente Raúl Rocha Cantú?

El pasado 23 de diciembre, circuló en redes sociales una fotografía en la que aparecía el empresario, al interior de un lujoso bar en París , mientras en México las autoridades lo señalan por presunto contrabando de combustible.

En nuestro país existe una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con un domicilio en el que pueda ser ubicado y esto lo convierte en un fugitivo.

A través de un amparo, el empresario trató de frenar cualquier intento de la FGR para que comparezca, pero un tribunal colegiado revocó dicha solicitud y dejó libre el camino para que sea detenido.

La Fiscalía lo señala como presunto miembro de un grupo delictivo que se dedica al contrabando de combustible y tráfico de armas, con operaciones en Estados Unidos, México y Guatemala.

De acuerdo con investigaciones federales, Raúl Rocha Cantú sería el propietario real de “La Espuela”, un centro de operaciones ubicado en Querétaro, donde las autoridades aseguraron 180 mil litros de hidrocarburo.

