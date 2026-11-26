¡El mal clima no da tregua! La Ciudad de México tendrá un ambiente cálido y cielo nublado, presentando variaciones meteorológicas que podrían afecta a millones de capitalinos a lo largo de este jueves 26 de noviembre 2026; te compartimos el pronostico.
La temperatura máxima en CDMX alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 11°C.
¿Seguirán las lluvias en CDMX este jueves?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que habrá lluvias en la CDMX para la tarde de este jueves.
Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para protegerse del mal clima.
¿A qué hora lloverá en CDMX hoy 26 de noviembre?
Las lluvias ligeras e intervalos de chubascos en la CDMX comenzarán alrededor de las 18:00 horas de este jueves, afectando distintas zonas de la capital del país.
#PronósticoDelTiempo || ¡Buenos días! Este jueves se registran bajas temperaturas en la Ciudad de México; durante la tarde será templado con cielo nublado. Pueden presentarse lluvias ligeras e intervalos de chubascos por la tarde-noche. Toma tus precauciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026
Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX este jueves 26 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que TODAS las alcaldías de CDMX presentarán lluvias y tormentas para este 26 de noviembre; te compartimos las zonas más afectadas.
- Azcapotzalco: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Miguel Hidalgo: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Cuauhtémoc: Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia)
- Benito Juárez: Máx. 20 °C | Mín. 10 °C (Lluvia)
- Cuajimalpa: Máx. 17 °C | Mín. 7 °C (Lluvia)
- Álvaro Obregón: Máx. 18 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)
- Magdalena Contreras: Máx. 16 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)
- Tlalpan: Máx. 16 °C | Mín. 7 °C (Lluvia)
- Gustavo A. Madero: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Venustiano Carranza: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Iztacalco: Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia)
- Iztapalapa: Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia)
- Coyoacán: Máx. 20 °C | Mín. 10 °C (Lluvia)
- Tláhuac: Máx. 19 °C | Mín. 9 °C (Lluvia)
- Xochimilco: Máx. 18 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)
- Milpa Alta: Máx. 17 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)
En el gráfico las condiciones de cielo y #Temperatura que se esperan mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico para la #Megalópolis chécalo en https://t.co/ornurShcTG https://t.co/362XlkIHPb— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2026
Consejos para protegerse de las lluvias y bajas temperaturas en CDMX
La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas y lluvias en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.
Consejos para el frío:
- Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
- Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Consejos para las lluvias:
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.