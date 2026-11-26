¡El mal clima no da tregua! La Ciudad de México tendrá un ambiente cálido y cielo nublado, presentando variaciones meteorológicas que podrían afecta a millones de capitalinos a lo largo de este jueves 26 de noviembre 2026; te compartimos el pronostico.

La temperatura máxima en CDMX alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 11°C.

¿Seguirán las lluvias en CDMX este jueves?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que habrá lluvias en la CDMX para la tarde de este jueves.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para protegerse del mal clima.

¿A qué hora lloverá en CDMX hoy 26 de noviembre?

Las lluvias ligeras e intervalos de chubascos en la CDMX comenzarán alrededor de las 18:00 horas de este jueves , afectando distintas zonas de la capital del país.

#PronósticoDelTiempo || ¡Buenos días! Este jueves se registran bajas temperaturas en la Ciudad de México; durante la tarde será templado con cielo nublado. Pueden presentarse lluvias ligeras e intervalos de chubascos por la tarde-noche. Toma tus precauciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX este jueves 26 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que TODAS las alcaldías de CDMX presentarán lluvias y tormentas para este 26 de noviembre; te compartimos las zonas más afectadas.

Azcapotzalco: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Miguel Hidalgo: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Cuauhtémoc: Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia) Benito Juárez: Máx. 20 °C | Mín. 10 °C (Lluvia)

Máx. 20 °C | Mín. 10 °C (Lluvia) Cuajimalpa: Máx. 17 °C | Mín. 7 °C (Lluvia)

Máx. 17 °C | Mín. 7 °C (Lluvia) Álvaro Obregón: Máx. 18 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)

Máx. 18 °C | Mín. 8 °C (Lluvia) Magdalena Contreras: Máx. 16 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)

Máx. 16 °C | Mín. 8 °C (Lluvia) Tlalpan: Máx. 16 °C | Mín. 7 °C (Lluvia)

Máx. 16 °C | Mín. 7 °C (Lluvia) Gustavo A. Madero: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Venustiano Carranza: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Iztacalco: Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia) Iztapalapa: Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 11 °C (Lluvia) Coyoacán: Máx. 20 °C | Mín. 10 °C (Lluvia)

Máx. 20 °C | Mín. 10 °C (Lluvia) Tláhuac: Máx. 19 °C | Mín. 9 °C (Lluvia)

Máx. 19 °C | Mín. 9 °C (Lluvia) Xochimilco: Máx. 18 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)

Máx. 18 °C | Mín. 8 °C (Lluvia) Milpa Alta: Máx. 17 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)

En el gráfico las condiciones de cielo y #Temperatura que se esperan mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico para la #Megalópolis chécalo en https://t.co/ornurShcTG https://t.co/362XlkIHPb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2026

Consejos para protegerse de las lluvias y bajas temperaturas en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas y lluvias en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

Consejos para el frío:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Consejos para las lluvias: