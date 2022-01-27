Registran segundo derrame de petróleo en Perú

Una segundo derrame de petróleo complica la limpieza de la fuga ocurrida el pasado 15 de enero en Lima, Perú, informó la Agencia de Evaluación y Control Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.

El segundo derrame de petróleo se produjo mientras retiraban un ducto submarino de la refinería La Pampilla operada por la compañía española Repsol, en la provincia del Callao, en Perú.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización (OEFA) indicó que el segundo derrame comenzó cuando realizaban trabajos previos al retiro del derrame de petróleo anterior, y estimaron que se regaron alrededor de ocho barriles. Sin embargo, Repsol negó que se tratara de una nueva fuga.

La empresa española explicó que no se trató de un segundo derrame sino de un “afloramiento controlado de remanentes del derrame", como parte necesaria de la investigación sobre la causa del primer derrame de petróleo en Perú.

Así avanzan las labores de remediación y limpieza en las playas del litoral peruano. Trabajamos desde todos los frentes posibles, monitoreando constantemente las acciones que venimos desarrollando. Conoce más en este enlace: https://t.co/oqu1RQVr9H pic.twitter.com/TyV6GpUm6r — Repsol Perú (@repsol_peru) January 27, 2022

La recolección de petróleo a lo largo de la costa todavía está en marcha en Perú. Por lo que las autoridades locales pidieron a la empresa Repsol que finalice la obra en un plazo de siete días.

Tsunami de Tonga provoca derrame de 6 mil barriles en Perú

El primer derrame de petróleo ocurrió el pasado 15 de enero cuando un buque tanque descargaba en una de las terminales de la refinería de Repsol, después del tsunami causado por la erupción del volcán de Tonga.

El derrame de petróleo se estimó en unos seis mil barriles, afectando a unos 1.8 kilómetros cuadrados de costa y 7.1 kilómetros cuadrados de mar, según la Agencia de Evaluación y Control Ambiental. la fuga de crudo del 15 de enero afectó a al menos 21 playas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón.

Organizaciones ambientalistas calificaron el derrame de petróleo como uno de los "desastres ecológicos más importantes" en la costa en los últimos años y, el gobierno de Perú declaró el sábado pasado una emergencia ambiental de 90 días en la zona costera de Lima.