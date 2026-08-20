¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX por el simulacro del 19 de septiembre? Horario oficial

La prevención hace la diferencia y muchas veces esa es entre la vida y la muerte, por eso es importante tu participación en Segundo Simulacro Nacional 2026 donde sonará la alerta sísmica en CDMX el 19 de septiembre.

Como parte de esta cultura de prevención en la CDMX y el resto del país, autoridades informaron que el ejercicio contemplará cinco hipótesis sísmicas, diseñadas a partir de datos geofísicos oficiales, representativas de la sismicidad en distintas regiones del país:

● Centro (escenario principal): Magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

● Noroeste: Magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.

● Noreste: Magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

● Península de Yucatán: Magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

● Golfo de Tehuantepec: Magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

¿A qué hora sonará a alerta sísmica en el Segundo Simulacro 2026?

El ejercicio de simulacro 2026 se realizará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), del día 19 de septiembre. Esta fecha cae en sábado así que tómalo en cuenta por tus labores cotidianas.

En este tiempo se busca poner a prueba el plan de protección civil, así como la identificación de zonas seguras y saber cómo actuar ante una emergencia.

¿Cómo activar la alarma de temblor en el celular?

Estos son los pasos para activar la alerta sísmica en los celulares iPhone y Android durante el Simulacro Nacional 2025.

Android:

Dirígete a "Ajustes"

Selecciona "Notificaciones"

Elije "Ajustes Avanzados"

Activa la opción: "Alertas de emergencia inalámbricas"

IOS

Ve a "Configuración"

Elije "Notificaciones"

Selecciona "Alertas Gubernamentales"

Activa estas opciones: "Alerta de Ejército, Alerta Extrema, Alerta Grave y Mensajes de Información"

Para recibir la alerta sísmica en el celular, no se requieren datos móviles o descargar algún tipo de aplicación así que ten la tranquilidad de que podrás tener este sistema en tus manos.

