Adrián de la Garza destaca reducción de la inseguridad en Monterrey

Durante su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, destacó la reducción de la inseguridad en la ciudad y señaló que uno de los principales puntos de su estrategia ha sido el fortalecimiento de la policía.

De acuerdo con lo expuesto durante el informe, dos años después, Monterrey cuenta con la corporación municipal mejor pagada del país y ocupa el primer lugar estatal en el índice de condiciones laborales de la policía.

De la Garza señaló que desde hace 10 años se comenzó a construir una visión de seguridad para Monterrey. Explicó que actualmente la policía está basada en inteligencia y conecta tecnología, análisis, investigación y operación policial, con el objetivo de comprender mejor lo que sucede, anticipar riesgos y responder con mayor precisión.