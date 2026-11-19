El desfile militar del 20 de noviembre de 2026 reunirá a más de 2 mil 900 integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana comenzará a las 10:00 horas en el Zócalo y concluirá en el Monumento a la Revolución, después de recorrer importantes avenidas de la capital.

¿Dónde ver en vivo el desfile militar del 20 de noviembre de 2026?

Si no puedes acudir al evento, también podrás seguir la transmisión en vivo a través del sitio oficial de Azteca Noticias, sus plataformas digitales oficiales y la señal de ADN Noticias en televisión.

La cobertura de Azteca Noticias permitirá seguir desde casa los momentos más importantes del desfile cívico-militar. La transmisión estará disponible en su sitio oficial y plataformas digitales en vivo, además de la señal televisiva de ADN Noticias.

Así podrás conocer el desarrollo de la ceremonia, observar el paso de los contingentes y seguir las actividades conmemorativas sin trasladarte al primer cuadro de la ciudad.

¿Quiénes participan en el desfile de la Revolución Mexicana 2026?

El despliegue estará integrado por diez contingentes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Entre los atractivos anunciados se encuentran 69 vehículos, 16 unidades antiguas, seis motocicletas y 14 aeronaves.

También participarán 486 caballos, tres perros y tres águilas reales; el espectáculo contará con representaciones históricas, música militar, mariachi y ballet folclórico.

De la disciplina del deporte a la disciplina militar: Así evolucionó nuestro gran desfile.



Una de nuestras tradiciones más queridas, es el paso del desfile cívico militar del 20 de Noviembre, pero su esencia ha cambiado radicalmente con el paso del tiempo.



Te contamos en este… pic.twitter.com/QaOwLF5HoT — @Defensamx (@Defensamx1) November 19, 2026

¿Cuál es el origen del desfile del 20 de noviembre?

La fecha recuerda el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, cuando Francisco I. Madero convocó a levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz mediante el Plan de San Luis.

La conmemoración comenzó a realizarse de manera no oficial en 1928 y adquirió carácter nacional en 1936, mediante un decreto del Senado.

¿Cuál es la ruta y a qué hora comienza?

El recorrido comenzará a las 10:00 horas en el Zócalo y seguirá por 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y avenida de la República, hasta llegar al Monumento a la Revolución.

La movilización provocará cierres viales en el Centro Histórico. Como alternativas, las autoridades recomiendan utilizar Eje 1 Norte, Circuito Interior, avenida Chapultepec e Insurgentes, entre otras vías.