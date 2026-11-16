Con motivo de la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar en el centro de la Ciudad de México, lo que implicará cierres a la circulación en vialidades principales de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con la información oficial, el contingente iniciará su marcha en punto de las 10:00 de la mañana desde el Zócalo capitalino y avanzará a lo largo de un trayecto de dos kilómetros hasta concluir en el Monumento a la Revolución.

Para esta edición, luego de la revista pasada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se informó que el despliegue estará conformado por diez contingentes integrados por más de 2 mil 900 elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Durante el trayecto, los asistentes podrán observar la participación de una bandera monumental, cuatro banderas de guerra, 69 vehículos, 16 vehículos antiguos, seis motocicletas, 14 aeronaves, 486 caballos, tres canes y tres águilas reales, además de representaciones históricas de caudillos revolucionarios acompañadas por la orquesta, coros, mariachi, banda de guerra y el ballet folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¡Faltan 4 días para el Desfile Cívico-Militar 2026!



El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional estamos preparados para demostrar gallardía, patriotismo y un alto grado de adiestramiento a través de los diferentes contingentes que participarán en la conmemoración del 116… pic.twitter.com/pEYk81LeSj — @Defensamx (@Defensamx1) November 16, 2026

Ruta oficial y alternativas viales de la SSC CDMX

Debido al desplazamiento de los contingentes entre la Plaza de la Constitución y la Plaza de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) implementará cortes viales en el primer cuadro y zonas aledañas desde primeras horas de la mañana. El recorrido oficial contempla el paso por las siguientes vialidades:

Plaza de la Constitución (Zócalo)

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República (Monumento a la Revolución)

Para evitar contratiempos en los traslados hacia el centro de la capital durante el desarrollo del evento, el Centro de Orientación Vial de la SSC CDMX recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales las siguientes arterias: