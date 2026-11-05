Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 5 de noviembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Estas son las zonas afectadas por baches y otros accidentes
Bomberos atienden incendio en Álvaro Obregón y explosión por gas en Coyoacán
Un incendio en una vivienda de Álvaro Obregón y una explosión por acumulación de gas en un domicilio de Coyoacán movilizaron a los servicios de emergencia en dos puntos de la Ciudad de México. En ambos casos, los rescatistas lograron controlar las situaciones y no se reportaron personas lesionadas.
La primera emergencia ocurrió en una casa de la zona de Pueblo de Tizapán, donde el fuego consumió el segundo piso del inmueble. Hasta el momento, no se ha determinado qué originó las llamas. Bomberos utilizaron agua, mangueras y extintores para sofocar el incendio, que dejó únicamente daños materiales y provocó preocupación entre los vecinos.
En otro hecho, una acumulación de gas ocasionó una explosión dentro de una vivienda de la colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y controlaron la situación sin que se reportaran personas heridas.
Envenenamiento de perros en Xochimilco: investigan caso de maltrato animal
Un caso de presunto envenenamiento de perros en la alcaldía Xochimilco encendió las alertas por la violencia contra los animales en la Ciudad de México.
El hecho pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los animales de compañía y la necesidad de atender las denuncias de maltrato animal.
¡Cuidado si circulas por la México-Tacuba! Bache frente a la parroquia de San Gabriel Arcángel ya provocó accidentes
En la Calzada México-Tacuba, en la colonia Tacuba, Miguel Hidalgo, el enorme bache no reparado está provocando choques de autos y caídas de motociclistas; piden a otros automovilistas conducir con precaución en la zona.
Vecinos y comerciantes tuvieron que señalizar el peligro con un trafitambo improvisado para evitar una tragedia.
¡Cuidado si circulas por la México-Tacuba! Bache frente a la parroquia de San Gabriel Arcángel ya provocó accidentes
En la Calzada México-Tacuba, en la colonia Tacuba, Miguel Hidalgo, un enorme bache no reparado está provocando choques de autos y caídas de motociclistas cerca de la Parroquia San Gabriel Arcángel, en dirección a Aquiles Serdán; se recomienda manejar con precaución.
Vecinos y comerciantes tuvieron que señalizar el peligro con un trafitambo improvisado para evitar una tragedia.