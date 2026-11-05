Un incendio en una vivienda de Álvaro Obregón y una explosión por acumulación de gas en un domicilio de Coyoacán movilizaron a los servicios de emergencia en dos puntos de la Ciudad de México. En ambos casos, los rescatistas lograron controlar las situaciones y no se reportaron personas lesionadas.





La primera emergencia ocurrió en una casa de la zona de Pueblo de Tizapán, donde el fuego consumió el segundo piso del inmueble. Hasta el momento, no se ha determinado qué originó las llamas. Bomberos utilizaron agua, mangueras y extintores para sofocar el incendio, que dejó únicamente daños materiales y provocó preocupación entre los vecinos.





En otro hecho, una acumulación de gas ocasionó una explosión dentro de una vivienda de la colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y controlaron la situación sin que se reportaran personas heridas.