Tiroteos sacuden West Point: seis víctimas mortales y un detenido

Las autoridades del estado de Misisipi informaron que al menos seis personas murieron a consecuencia de una serie de tiroteos registrados en tres puntos diferentes del condado de Clay, en West Point, ubicado en la región noreste de la entidad; un presunto responsable fue detenido y permanece bajo custodia.

Tiroteos sacuden a West Point

Los hechos ocurrieron entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, generando una intensa movilización policial.

De acuerdo con reportes oficiales, los ataques armados se registraron en tres ubicaciones diferentes, todas ellas situadas en comunidades cercanas a la ciudad de West Point, una zona que se encuentra próxima a la frontera con el estado de Alabama.

El alguacil del condado de Clay, Eddie Scott, detalló que los disparos en múltiples puntos activaron un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad locales y estatales.

Thank you to the Clay County Mississippi Sheriff’s Department for apprehending the killer of 6 people last night. Heartfelt condolences to the relatives of the fallen. pic.twitter.com/5cNT0eEfiL — Janet Middleton (@jmiddletonp51) January 10, 2026

Elementos policiales, servicios de emergencia y personal forense acudieron a cada uno de los sitios para asegurar las escenas, atender la situación y recabar indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.

Según lo informado por el alguacil, todas las víctimas eran civiles. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información adicional sobre la identidad de las personas fallecidas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Detienen a una persona tras tiroteos

En relación con el presunto agresor, las autoridades confirmaron que Daricka M. Moore fue identificado como el principal sospechoso y enfrenta cargos vinculados con los tiroteos.

Daricka M. Moore permanece bajo resguardo policial en tanto avanzan las diligencias legales y ministeriales. Scott subrayó que, tras la detención del sospechoso, la situación quedó bajo control y no se han reportado nuevos incidentes relacionados con este caso en el condado. Asimismo, reiteró que no existe un riesgo inmediato para la población.

En las investigaciones participa también la Oficina de Investigaciones de Misisipi (MBI) , que colabora con las autoridades locales para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar el contexto en el que se produjeron los ataques armados.