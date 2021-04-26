Selena Gomez pide distribución equitativa de vacunas

Selena Gomez hizo un llamado a los líderes de todo el mundo para solicitar la distribución equitativa de vacunas contra Covid-19. A través de sus redes sociales, la intérprete pidió a jefes de estado como Mario Draghi (Italia), Pedro Sánchez (España) y Emmanuel Macron (Francia) que trabajen para conseguir este objetivo en común.

El movimiento es respaldado por la organización no gubernamental (ONG) Global Citizen, llamado #VaxLive, que realizará un concierto en línea el próximo 8 de mayo para dar fuerza a esta solicitud.

"Primer Ministro @sanchezcastejon: estoy emocionada por unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de Covid-19 en todas partes. ¿Aceptará donar dinero o dosis para ayudar a que todos tengan acceso a la vacuna?", fue el mensaje que la ex estrella de Disney Channel le envío a Pedro Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

Prime Minister @sanchezcastejon, I'm excited to join you at #VaxLive. We need your help to end the COVID-19 pandemic for everyone, everywhere. Will you agree to donate dollars or doses to help everyone access the vaccine? — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

"España está comprometida con el acceso universal y equitativo a las vacunas, Selena. Apenas esta semana, anuncié que haremos un donativo de 7.5 millones de dosis para América Latina y el Caribe este año. Sólo juntos tendremos éxito. ¡Te veré en #VaxLive!", respondió el presidente del gobierno español.

Spain is commited to equal and universal access to vaccines, @selenagomez. Just this week, I have announced that we will make about 7.5 million doses available to Latin America and the Caribbean this year.

Only together we will succeed.



See you at #VaxLive! https://t.co/r26TNOBx7R — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2021

La intérprete de 'Wolves' agradeció el compromiso del líder español y aprovechó para pedirle a Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, para pedirle que se una a este compromiso.

"Por favor, ayúdenme a enviar un mensaje al presidente de Francia, @EmmanuelMacron y a todos los líderes del G7 para pedirles que nos ayuden con dinero o dosis para que todos tengan acceso a las vacunas que acabarán con la pandemia de Covid-19", escribió la estrella al presidente francés.

"Querida @SelenaGomez, gracias por brindar este mensaje crucial a todos los líderes. Francia ya inició el envío de dosis a África a través de #Covax, y esto es apenas el comienzo. ¡Gracias por enviar tu mensaje a todo el mundo! Debemos luchar por aquellos que tienen menos. Ahora", respondió Macron.

Además, Selena Gomez también envió mensajes a algunas farmacéuticas fabricantes de vacunas, como Moderna, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta.

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¿Qué es el concierto #VaxLive?

Este concierto virtual tiene como finalidad replicar el mensaje de acceso universal y gratuito para que habitantes de todos los países tengan acceso a las vacunas contra el Covid-19.

En cuanto a la música, se presentarán estrellas como Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin, H.E.R. y la propia Selena Gomez.

Un público muy limitado podrá asistir al foro donde se grabará y transmitirá el evento, en Los Ángeles, California, aunque se desconoce la locación exacta. Todos los asistentes son personal médico de primera línea que ha luchado contra la pandemia.

Global Citizen emitió un comunicado en el que resaltó la importancia de las vacunas como única esperanza de acabar con la pandemia. La organización precisó que se necesitan alrededor de dos mil millones de dosis para atender al 30 por ciento de las personas en mayor riesgo de los países más pobres.

"Pero esto es sólo el comienzo. La OMS estima que necesitamos al menos un 60 por ciento de cobertura mundial para lograr la inmunidad colectiva", añadió Global Citizen.

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