¿Qué países celebran Semana Santa 2023 y cómo lo hacen?

La Semana Santa 2023 es la celebración más importante para los católicos en todo el mundo y aunque todos conmemoran los últimos momentos de Jesús, cada país tiene sus propias costumbres y tradiciones para festejar la fecha.

En algunos lugares se celebra con misas, como en Italia, donde el Papa ofrece una serie de misas durante la Semana Santa 2023 que inician el domingo de Ramos y concluyen el domingo de resurrección.

En otros lugares hacen procesiones, una de las más conocidas ocurre en México, con la llamada Pasión de Cristo en Iztapalapa, que tiene varias décadas celebrándose año con año.

La danza de la muerte de Jueves Santo en España

En España, uno de las tradiciones más populares del país para celebrar la Semana Santa es la Procesión y danza de la muerte, la cual se realiza la noche del jueves santo para conmemorar la Pasión de Cristo.

La procesión inicia en la tarde con un desfile que recorre todo el pueblo de Verges, recolectando las imágenes que formarán parte del siguiente recorrido. Después se realiza la representación del Misterio de la Pasión en la plaza principal. Finalmente a media noche inicia la segunda procesión con Jesús cargando la cruz donde será crucificado.

Danza de la Muerte en Verges, Catalunya-España, tradición que se remonta a la Edad Media en el marco de la Semana Santa católica. 💀🌚🎭⚔️✝️

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¿Por qué en Estados Unidos se hacen huevos de Pascua?

En Estados Unidos celebran la Semana Santa con huevos de Pascua que es una mezcla de la tradición cristiana con sus raíces paganas de la primavera, en las que un conejo reparte huevos que simbolizan una nueva vida.

Sin embargo, la Pascua también conmemora la resurrección de Cristo. La celebración inicia desde el viernes santos, donde los creyentes en Estados Unidos realizan un ayuno, algunas congregaciones también hacen procesiones. Oficialmente el día de Pascua comienza.

Qué es el Huevo de Pascua:



Para los cristianos, simboliza la Resurrección de Jesús Cristo y la esperanza de una nueva vida. La tradición de regalar huevos el Domingo de Pascua es muy antigua y común en los países de Europa central, Inglaterra y Estados Unidos. pic.twitter.com/qReflqjEdI — Dr Victor Torres M (@drvtorresm) April 17, 2022

Recorrido por la Vía Dolorosa en Jerusalén

En Jerusalén celebran la Semana santa 2023 con el recorrido por la Vía Dolorosa, en el cual caminan los devotos por el trayecto que se cree que Jesús cargó su cruz. El viacrucis inicia en la Puerta de los Leones y concluye en el monte del Calvario donde fue crucificado Jesús.

⛪️✝️ Llevando cruces de madera y cantando himnos, cristianos realizaron una procesión a lo largo de la Vía Dolorosa en la Ciudad Vieja de Jerusalén pic.twitter.com/SDzC4TdzRs — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 2, 2021

Las celebraciones de Semana Santa de Ayacucho, Perú

La celebración de Semana Santa en Ayacucho, Perú, fue nombrada Patrimonio Cultural de la Nación en 2022 debido a su tradición para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que lleva 150 años festejándose ahí.

El viernes santo, las personas forman una alfombra de rosas de diversos colores en la plaza principal. El sábado de gloria arma el llamado Trono Watay, una estructura de nueve metros de alto y tres de ancho. Finalmente, el domingo de resurrección se realiza la procesión más importante de la Semana Santa en Perú.