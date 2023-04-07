Semana Santa 2023: Robert Powell, actor de “Jesús de Nazaret”, que casi pierde la vida en la película

La película “Jesús de Nazaret” del director Franco Zeffirelli de 1977 se ha convertido en una de las cintas más importantes en Semana Santa; sin embargo, durante el rodaje ocurrieron algunas situaciones que pocas personas conocen, como que el actor Robert Powell casi muere en una escena o que fue obligado a casarse para quedarse con el papel principal.

Robert Powell protagonizó el largometraje dando vida a Jesús, el hijo de Dios, quien dio la vida para salvar del pecado a toda la humanidad. Pero quedarse con el papel e interpretarlo no fue una tarea sencilla para él.

¿Por qué se casó Robert Powell antes de “Jesús de Nazaret”?

Robert Powell se tuvo que casa con su novia Bárbara Lord debido a la presión mediática a la que fue sometido por miles de católicos en el mundo, pues muchos veían mal que interpretara al hijo de Dios sin estar casado y “viviendo en pecado con su pareja”.

La boda también le ayudó para que su esposa pudiera viajar a Marruecos para visitarlos mientras rodaba la película “Jesús de Nazaret”.

Robert Powell casi muere en el rodaje de “Jesús de Nazaret”

El actor casi muere durante la grabación de una de las escenas más icónicas de la película: la crucifixión en la cruz que medía cuatro metros de altura y pesaba 40 kilos.

El propio Robert Powell contó que durante la grabación, cuando se encontraba amarrado a la pesada cruz, se soltó una cuerda y casi cae desde cuatro metros de altura con el peso de cruz encima, por fortuna, uno de los camarógrafos alcanzó a sostenerlo.

¿Cuánto dura la película completa de Jesús de Nazaret?

La película original tiene una duración de 382 minutos sin comerciales, alrededor de cinco horas, sin embargo en televisión no la pasan completa y la editan para que tenga una duración de dos horas o la transmiten dividida en capítulos.

“Jesús de Nazaret” tuvo un costo de 18 millones de dólares; fue filmada en Marruecos y Túnez. Contó con el apoyo del Papa Pablo VI.